Apple TV+ poursuit en ce mois d'octobre sa lancée de séries événement de qualité, dont une nouvelle disponible dès aujourd'hui qui entend frapper un grand coup.

Après de grosses séries au fil de l'année comme la Saison 2 de Severance, The Studio ou encore plus récemment Smoke, Apple TV+ met aujourd'hui à disposition de ses abonnés une nouvelle série événement qui devrait valoir le coup d'œil, tant du fait de son synopsis, de son cadre ou encore de son très gros casting. Rendez-vous en Alaska dès aujourd'hui.

Apple TV+ pousse une autre frontière avec sa nouvelle série événement

Après Vancouver dans Smoke, Apple TV+ nous emmène en effet avec sa dernière série événement en date, dont le premier épisode sort aujourd'hui, en Alaska avec The Last Frontier. On a cette fois droit à une série très orientée action et suspense portée par l’acteur Jason Clarke (Oppenheimer). Le show met en scène le shérif d’une petite ville coincée dans la neige qui doit faire face à une crise de taille.

Un avion de transport de prisonniers s’est écrasé non loin de son fief et plusieurs d’entre eux ont survécu. Sauf qu’il s’agit de détenus très violents, dont l’un même considéré comme extrêmement dangereux. Se lance alors une chasse à l’homme pendant qu’une agente de la CIA vient se greffer aux recherches, laissant planer le doute quant à l’identité de certains prisonniers dans cette intrigante série exclusive à Apple TV+.

La plateforme à la Pomme devrait donc une fois de plus frapper fort avec The Last Frontier qui débute sa diffusion dès aujourd'hui sur la plateforme. D'autant qu'Apple TV+ n'a pas lésiné sur les moyens, notamment au niveau du casting autour de Jason Clarke, puisqu'on retrouvera également Johnny Knoxville, célèbre figure des Jackass, dans la peau d'un des prisonniers, Dominic Cooper que l'on peut aussi voir dans My Lady Jane, l'actrice Simone Kessel que l'on a pu découvrir dans Yellowjackets dernièrement ou encore Alfre Woodard vue dans Summer Camp entre autres. La série est quant à elle dirigé par Jon Bokenkamp a qui l'on doit l'excellente série à suspens Blacklist.

À noter qu'Apple TV+ a encore d'autres très grosses séries dans sa manche pour le mois d'octobre 2025, dont une mini-série centrée sur le réalisateur légendaire Martin Scorsese à venir le 17 octobre, mais également la très intrigante série britannique Down Cemetery Road, prévue quant à elle le 29 octobre.

