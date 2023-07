Pour l'instant, Oppenheimer a tout pour réussir un démarrage fracassant grâce à des premiers avis dithyrambiques. Tout est réuni pour que ce soit l'un des plus gros succès de 2023 et de Christopher Nolan.

H-48 avant la sortie du cinéma d'Oppenheimer ce mercredi 19 juillet - le même jour que Barbie. Le nouveau film de Christopher Nolan (Memento, Le Prestige...) qui enchaîne les projections après l'avant-première mondiale de la semaine dernière au Grand Rex. Un choix qui a pu étonner mais qui s'explique par le fait que le réalisateur s'est senti redevable vis-à-vis de la salle parisienne. Suite à cette soirée, les premiers avis ont été publiés et c'est un véritable plébiscite. Des retours extrêmement positifs qui font déjà d'Oppenheimer un joli carton. Maintenant, qu'en sera t-il lorsqu'il sera visible dans le monde entier par tous et toutes ?

Les critiques folles d'Oppenheimer

Le retour en grâce de Christopher Nolan avec Oppenheimer ? Son dernier film Tenet, qui était le plus radical jusqu'aujourd'hui, a davantage divisé le public et n'est pas rentré dans ses frais. Un deuxième « échec » serait donc dommageable pour le cinéaste britanno-américain, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Les premiers avis vont tous vers la même direction. On a vraisemblablement un long-métrage incroyable qui devrait marquer les esprits.

Pour Jonathan Dean du Sunday Times, Oppenheimer se hisse directement dans son top 3 de la filmographie de Nolan. Et ce n'est pas le seul puisque d'autres parlent du film comme étant le « meilleur de Nolan ». Rien que ça. Gregory Ellwood de The Paylist, qui faisait preuve de scepticisme, a été agréablement surpris. « J'étais sceptique mais Oppenheimer est encore dans ma tête depuis que je l'ai vu la semaine dernière. Oui, il dure 3 heures, mais d'une façon à la Scorsese. Les 20 dernières minutes, raison pour laquelle Emily Blunt a clairement accepté le rôle, font se rejoindre les trois arcs narratifs pour une conclusion émouvante » ajoutant que la bande-son de Ludwig Göransson est un « chef d'oeuvre à elle toute seule ».

Robbie Collin de The Telegraph ne sait pas trop comment donner son avis sans spoiler, mais la conclusion est la suivante : le film est un « KO total » pour lui. « Je suis tiraillé entre le fait d'être évasif et mystérieux à propos d'Oppenheimer, et de dire que c'est un véritable uppercut qui m'a explosé la tête comme un noyau de plutonium. Il m'a fait éclater en sanglot pendant tout le générique de fin et m'a fait oublier tout le reste » a t-il indiqué sur Twitter.

Chez Vulture, c'est le même son de cloche. C'est un long-métrage « formidable », « redoutable » avec un scénario qui vaut le détour. « Oppenheimer est... formidable. Le mot qui me vient à l'esprit est « redoutable ». Un drame historique complexe, incroyablement détaillé et au rythme implacable. Un film qui se construit tout du long jusqu'à ce que Nolan donne le coup grâce de la façon la plus stupéfiante et bouleversante qui soit » précise Bilge Ebiri.

Une réussite commerciale indispensable pour Christopher Nolan

Inutile de chercher des avis négatifs en France sur Oppenheimer, car pour le moment, c'est aussi un plébiscite majeur. De quoi faire mieux que le bijou Interstellar ? Le nouveau bébé de Christopher Nolan semble tout avoir pour plaire et heureusement. En effet, le dernier projet du metteur en scène, Tenet, a été un échec. Avec un box-office de plus de 365 millions de dollars pour un budget de 250 millions, hors frais promotionnels, le compte n'était pas du tout là. La faute à un mauvais film ? Non, mais la complexité, plus qu'en temps normal, a probablement joué sur le bouche à oreille. De plus, à l'époque de la sortie, le monde était à peine débarrassé du COVID-19 et les gens ne se sont pas rués dans les salles comme espéré.

Après Tenet, Nolan et Warner Bros, le distributeur du long-métrage, se sont séparés. Le réalisateur s'est vivement opposé à la stratégie de Warner qui était de rendre disponibles simultanément les productions cinématographiques dans les salles obscures et sur la plateforme SVOD HBO Max.

Suite à ce divorce, Christopher Nolan a alors été courtisé de toute part et mais s'est tourné vers Universal Pictures. C'est ainsi qu'il a notamment reçu environ 100 millions de dollars pour mettre en boîte Oppenheimer. Un budget similaire à Dunkerque. À titre d'exemple, c'était plutôt 165 millions pour Interstellar ou 185 millions de dollars pour Batman The Dark Knight. Sauf énorme déconvenue, et vu les retours, la rentabilité devrait être là.