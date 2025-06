Le mois de juin n'est toujours pas terminé et les plateformes de SVOD ne sont pas décidées à le laisser filer. De fait, de nouvelles sorties rythment cette ultime semaine, que ce soit sur Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+. Cette dernière accueille d'ailleurs une série événement aujourd'hui même. C'est le moment de la découvrir !

Une série très attendue disponible sur Apple TV+

L'année 2025 est bien remplie sur Apple TV+ ! La plateforme à la pomme ne manque pas de productions originales pour inciter les gens à faire un tour sur son catalogue, et ce sont généralement des productions très appréciées. On pensera par exemple à The Morning Show, Foundation ou encore Slow Horses, reconnues autant par la critique que le public. Une nouvelle exclusivité pourrait connaître le même destin.

Une nouvelle création-maison débarque en effet sur Apple TV+. Il s'agit de Smoke (littéralement « Fumée »), une série qui porte bien son nom. De fait, elle suit l'enquête d'une inspectrice de police et d'un enquêteur spécialisé dans les incendies criminels devant faire équipe pour traquer deux mystérieux. pyromanes.

Créée par l'auteur de polar Dennis Lehane, à qui on doit des romans réputés et brillamment adaptés comme Gone Baby Gone et Shutter Island, la série Smoke est un nouveau thriller des plus prometteurs. Inspirée du podcast Firebug, elle est portée par un casting lui aussi de renom, avec Jurnee Smollett (Empire) dans le rôle de l'inspectrice et Taron Egerton (Rocketman) dans celui de l'enquêteur.

Vous pouvez découvrir les deux premiers épisodes de Smoke dès aujourd'hui, sur Apple TV+. Puis, l'intégral de la saison se déroulera à raison d'un épisode par semaine, jusqu'au 9e et dernier prévu le 15 août 2025. Notez en outre que le service de streaming de la marque à la pomme est également inclus dans les abonnements MyCANAL.