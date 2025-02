Apple TV+ bat des records avec Severance Saison 2. Alors que l'épisode 7 arrive ce vendredi 28 février 2025, c'est déjà la série la plus regardée de toute l'histoire de la plateforme en nombre de téléspectateurs uniques. Avec seulement deux saisons, dont une encore en cours de diffusion, la création de Ben Stiller est passée largement devant les trois saisons de Ted Lasso qui était jusque-là le plus gros succès du service SVOD. Et la firme à pomme pourrait encore surprendre dans les prochaines semaines grâce à une nouvelle grosse série avec une actrice adorée.

Apple TV+ montre sa nouvelle série Lucky, un futur carton ?

Même si on n'a malheureusement pas de chiffres concrets, Apple TV+ est en très grande forme en ce moment visiblement. Après le véritable carton de Severance, la plateforme de streaming vidéo a tout explosé avec le film original The Gorge, qui est devenu le plus gros lancement pour un long-métrage. Il a ainsi supplanté Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney qui était le numéro 1 avant que la production de SF avec Miles Teller et Anya Taylor-Joy ne débarque. Grâce à The Gorge, Apple TV+ a eu une croissance à deux chiffres avec un bond de 80% au niveau des nouveaux téléspectateurs d'un week-end sur l'autre.

Est-ce l'attrait du scénario ? Le duo d'acteurs ? Peut-être les deux même si, au final, les critiques se révèlent décevantes. Toujours est-il qu'Apple TV+ pourrait rencontrer à nouveau le succès et créer l'événement avec une prochaine grosse série, Lucky, dans laquelle figure justement Anya Taylor-Joy. Une actrice adorée qui a déjà fait ses preuves dans Split, Last Night in Soho, Furiosa : Une Saga Mad Max et évidemment la série Netflix Le Jeu de la Dame.

« Dans Lucky, Taylor-Joy incarne une jeune femme qui a laissé derrière elle la vie criminelle dans laquelle elle a été élevée il y a des années, mais qui doit maintenant embrasser une dernière fois son côté sombre et criminel dans une tentative désespérée d'échapper à son passé » a révélé Apple TV+ lors de l'annonce en décembre dernier. Aujourd'hui, la plateforme de streaming vidéo offre un premier aperçu avec une image d'Anya Taylor-Joy en robe sur un toit, avec la ville de Las Vegas en arrière-plan. Il n'y a pas de date de sortie, mais ça fait partie des sorties confirmées Apple TV+ de 2025.

Source : Apple.