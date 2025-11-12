Un retour très attendu pour les fans de cette truculente mini-série d'Apple TV+. La saison 2 est disponible dès maintenant, vous pouvez également retrouver les premiers épisodes sur la plateforme.

L'automne prend une tournure de plus en plus intéressante sur les plateformes de SVOD. Tandis que Netflix, Disney+, Prime Video et consorts font le plein, Apple TV y va plus doucement. Le service de streaming de la marque à la pomme mise moins sur la quantité que la qualité. Une fois de plus, elle remplit aujourd'hui son catalogue avec la suite d'une comédie que les fans vont être ravis de retrouver.

Apple TV accueille la saison 2 d'une série irrésistible

Il y a du lourd ce mois-ci sur Apple TV+. Après la nouveauté très attendue Pluribus la semaine dernière, c'est aujourd'hui une suite d'une série qui a conquis son public. Loin d'être la plus connue de la plateforme, elle ne manque pourtant pas d'arguments pour mériter votre attention. Elle s'appelle Palm Royale et compte bien amuser encore plus de monde avec sa saison 2.

Cette adaptation du roman Mr & Mrs American Pie de Juliet McDaniel est LA série qui se moque de la jet set américaine. Alors que HBO Max a The White Lotus, Apple TV a Palm Royale. Le showrunner Tate Taylor y dresse un portrait grinçant de la haute société de Palm Beach à la fin des années 1960. Entre casting glamour, porté par les stars du SNL Kristen Wiig et Laura Dern, ainsi que le chanteur-acteur Ricky Martin, et inspirations des cultissimes séreis Dallas et Dynasty, le résultat est irrésistible.

La saison 2 de Palm Royale suit de nouveau Maxine Dellacorte-Simmons, bien décidée à maintenir sa place nouvellement acquise au sein de la jet set sulfureuse de Floride. Se moquant des héritiers desquels elle cherche pourtant à se faire accepter, elle est confrontée à des retournements de situations, des mensonges, des ambitions et des coups bas dignes des grandes séries du genre. Les 10 épisodes de la saison 2 sont à retrouver dès ce mercredi 12 novembre 2025 sur Apple TV.