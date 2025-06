Apple TV+ reprend clairement du poil de la bête après avoir connu quelques grosses secousses ces dernières années. En difficulté financière, le géant du streaming a dû revoir sa stratégie pour faire face aux géants comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video et HBO Max. Alors que l’année 2025 est déjà bien entamée, Apple fait monter la sauce en nous teasant une nouveauté chaque semaine pour les prochains mois. Le moins que l’on puisse dire c’est que ça donne furieusement envie d’autant que dans le lot, il y a de très grosses sorties.

Tous les films Apple TV+ à venir dans les prochaines semaines

Dans les prochaines semaines, Apple TV+ nous promet deux nouveaux gros films à venir, tous deux très différents. Le premier, Highest 2 Lowest, est un thriller dramatique dans lequel un grand professionnel de la musique, incarné par le charismatique Denzel Washington, est la cible d’une demande de rançon d’une violence extrême. Il est en effet acculé et se retrouve devant un dilemme moral qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Un choix entre vie et mort qui va l'obliger à lutter plus que jamais.

Le second film, The Lost Bus, est quant à lui très différent puisqu’il s’agit d’un film catastrophe porté par Matthew McConaughey (Interstellar). Il y incarne un chauffeur de bus qui prendra tous les risques pour sauver des enfants en traversant un incendie dévastateur qu'a subis la Californie en 2018. Un récit bouleversant adapté du livre Paradise : One Town's Struggle to Survive an American Wildfire de la journaliste Lizzie Johnson.

Highest 2 Lowest - 5 septembre 2025 - un film de Spike Lee avec Denzel Washington

- 5 septembre 2025 - un film de Spike Lee avec Denzel Washington The Lost Bus - automne 2025 - film catastrophe avec Matthew McConaughey

Toutes les séries à venir dans les prochaines semaines

Du côté des séries, une tonne de séries sont attendues dans les prochaines semaines sur Apple TV+. Dans le lot, on note plusieurs nouveautés, dont de grosses productions à surveiller de très près comme Chief of War, qui nous fera vivre la colonisation d’Hawaï au XIIIe siècle, mais du point de vue des autochtones. Une série qui s’annonce viscérale et qui devrait être surtout particulièrement fidèle d’autant qu’elle tient les acteurs et les showrunners à cœur. La nouvelle série The Savant, avec Jessica Chastain fera aussi son entrée sur la plateforme. Elle nous fera suivre une enquêtrice qui infiltre des groupes extrémistes en ligne pour faire tomber des têtes.

On notera aussi l’arrivée de The Last Frontier, une série policière très attendue qui nous fera suivre la lutte d’un shérif d’un petit patelin d’Alaska qui doit protéger sa ville de nombreux détenus ultra violents échappés d’un avion pénitentiaire après un accident. À côté de ça, de grosses séries déjà bien installées reviendront avec de nouvelles saisons comme les séries SF Foundation et Invasion qui diffuseront toutes les deux leur saison 3. Mais ce sera aussi le cas de Platonic et sa saison 2 ou encore Slow Horses et sa saison 5.

Foundation - saison 3 - 11 juillet 2025

- saison 3 - 11 juillet 2025 Chief of War - nouvelle série - le 1er août 2025

- nouvelle série - le 1er août 2025 Platonic - saison 2 - le 6 août 2025

- saison 2 - le 6 août 2025 The Morning Show - saison 4 - 17 septembre 2025

- saison 4 - 17 septembre 2025 Slow Horses - saison 5 - 24 septembre 2025

- saison 5 - 24 septembre 2025 Loot - saison 3 - automne 2025

- saison 3 - automne 2025 Invasion - saison 3 - courant 2025

- saison 3 - courant 2025 The Last Frontier - nouvelle série - courant 2025

- nouvelle série - courant 2025 The Savant - nouvelle série - courant 2025

source : apple tv+