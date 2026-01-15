Chez Apple TV+, quand il n’y en a plus, il y en a encore. Depuis plusieurs semaines, la plateforme de SVOD multiplie les sorties et les annonces vis-à-vis de son catalogue, qui ne cesse de gagner en popularité au fil du temps. Il suffit de voir le succès de séries comme Pluribus, Téhéran, Les Gouttes de Dieu ou encore Hijack pour s’en rendre compte. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque comme annoncé en fin d’année dernière, Monarch Legacy of Monsters reviendra elle aussi prochainement pour une saison 2, qui se dévoile davantage en vidéo.

Un nouveau teaser pour la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters

En effet, après une première bande-annonce au mois de novembre, la série du Monsterverse de Legendary continue de faire monter la sauce auprès des abonnés d’Apple TV+, via un nouveau teaser s’intéressant notamment à la grande star de cette nouvelle saison : le fameux « Titan X ». Car en plus de King Kong, mis à l’honneur il y a maintenant plusieurs semaines, l’arrivée de cette créature inédite devrait assurément faire tout le sel de ces futurs épisodes.

« Dans la saison 2, le destin de Monarch, et celui du monde sont en jeu. Des secrets enfouis réunissent nos héros sur Skull Island, l’île de King Kong. Un mystérieux nouveau village surgit de la mer » nous apprend notamment le synopsis de Monarch Legacy of Monsters. « Les conséquences du passé sur le présent brouillent les liens au sein d’une même famille, mais aussi entre amis et ennemis. Tout cela tandis qu’à l’horizon, un choc des titans se profile ».

Notons que la présence de Kurt Russell et Wyatt Russell a d’ores et déjà été confirmée, aux côtés de celle d’Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Wataba, Mari Yamamoto, Joe Tippett et Anders Holm qui ont tous rempilé pour cette saison 2. Quant à la diffusion de cette dernière, Apple TV+ nous donne rendez-vous dès le 27 février 2026 pour découvrir le premier épisode, qui sera ensuite suivi de neuf épisodes supplémentaires diffusés de façon hebdomadaire jusqu’au 1er mai 2026.

Source : Apple TV+