Apple TV ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de créer l'événement. On le voit avec chacune de ses séries signature comme Severance ou plus récemment Chief of War. C'est aussi le cas avec Pluribus, par l'un des créateurs de Breaking Bad, qui devrait venir frapper un grand coup. L'année prochaine, c'est une autre série bien plus énorme encore qui devrait faire beaucoup de bruit dès sa sortie et ce, dès le début de 2026.

Une nouvelle saison pour cette série Apple TV absolument titanesque

Impossible de passer à côté au vu de la taille des sujets, la série Monarch Legacy of Monsters reviendra pour une saison 2 très attendue par les fans du Monster-verse lancé par Godzilla en 2014. Monarch est en effet la série qui fait entre autres le lien entre les différents films qui, eux, atterrissent au cinéma. Alors que Godzilla x Kong Supernova est attendu pour le 27 mars 2027 dans nos salles obscures, la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters reviendra quant à elle le 27 février 2027 sur Apple TV.

Comme le laissait présager la fin de la saison 1, cette saison 2 devrait se consacrer à Kong d'autant que, d'après le synopsis, tout se passe chez lui. Il est dit que les protagonistes et leurs ennemis se retrouvent happés par Skull Island, berceau de Kong et d'autres créatures titanesques. En parallèle, un étrange village semble cacher en secret un Titan mythique, qui devrait donc être l'une des menaces prioritaires de cette nouvelle saison.

Une absence remarquée, un retour inattendu... d'autres surprises pour la saison 2 de Monarch ?

En revanche, aucune trace de Godzilla, totalement absent de la première bande-annonce de la série Apple TV, contrairement à Kurt Russell, à la surprise générale de celles et ceux qui ont terminé la première saison. Son fiston Wyatt Russell rempilera lui aussi pour jouer le rôle du personnage de son paternel en version plus jeune. Il pourra évidemment compter sur le retour de la charismatique Anna Sawai, fraîchement décorée d'un Golden Globe pour sa prestation dans l'excellente série Shogun. D'autres têtes connues de la série seront elles aussi de retour tandis que de nouvelles feront évidemment leur apparition. Rendez-vous en février pour voir ce que donne la suite de cette série Apple TV, mais à première vue, ça a l'air dans la veine de la première saison et les effets spéciaux sont une nouvelle fois impressionnants.

Source : Apple TV