Apple TV+ signe encore un carton plein avec sa dernière série événement qui explose tout et qui profite de la situation pour partager en prime une excellente nouvelle.

Ces derniers temps, Apple TV+ enchaîne les séries exceptionnelles, qui explosent des records d'audience et qui ont donc droit à des suites amplement méritées. Les derniers exemples en la matière sont notamment l'exceptionnelle série de science-fiction Severance, ainsi que la série comique The Studio. Mais la dernière série phare de la plateforme à la pomme réussit l'extraordinaire exploit de faire encore mieux, et n'a clairement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Des raisons Pluri-elles de saluer la dernière série événement d'Apple TV+

En novembre dernier, Apple TV+ n'avait pas énormément de programmes à proposer à ses abonnés. Il y avait toutefois une série qui sortait clairement du lot, et sur laquelle la plateforme capitalisait énormément : Pluribus. Celle-ci a pour rappel démarré sa diffusion avec un premier épisode sortant le 7 novembre 2025, et représente la dernière série de science-fiction de Vince Gilligan, le génial créateur de Breaking Bad et Better Call Saul.

On pressentait donc que Pluribus, qui nous présente Rhea Seahorn (Kim Wexler dans Better Call Saul) dans le rôle de Carol, la « personne la plus malheureuse au monde et la seule capable de sauver l'humanité... du bonheur venu d'ailleurs », avait de grandes chances d'être un énorme carton. C'est désormais officiel, alors que le compte Instagram officiel d'Apple TV+ a annoncé une double bonne nouvelle. Tout d'abord, Pluribus est la série la plus visionnée de toute l'histoire de la plateforme SVOD à la Pomme.

Ensuite, Apple TV+ confirme officiellement, comme on pouvait s'y attendre, que Pluribus aura bien droit à une seconde saison. À noter que la première doit encore diffuser deux épisodes, pour un total de 9, au lieu de l'habituel compte de 8. Reste donc à voir si le final de cette première saison sera à la hauteur de l'énorme carton de la série, alors que beaucoup de spectateurs critiquent un rythme globalement un peu trop lent. Chose qui est toutefois plutôt habituelle pour une production de Vince Gilligan, qui offre en tout cas à Apple TV+ une série à la hauteur des énormes attentes de la plateforme.

Source : Apple TV+ sur Instagram