Devenue l’une des séries les mieux notées du catalogue d’Apple TV+, Les Gouttes de Dieu nous prépare pour l’arrivée de sa deuxième saison avec un trailer qui donne le ton.

Si des plateformes comme Netflix, Prime Video et Disney+ sont assurément parmi les plus populaires auprès du grand public, il existe également bien d’autres services de streaming qui ne cessent d’attirer toujours plus d’abonnés. C’est par exemple le cas de HBO Max et Apple TV+, qui ne manquent définitivement pas de programmes très appréciés par le public. Cette dernière nous l’a d’ailleurs récemment prouvé avec des séries comme Pluribus et Téhéran, mais aussi Les Gouttes de Dieu, qui nous en révèle davantage sur sa deuxième saison.

Les Gouttes de Dieu dévoile le trailer de sa saison 2

En effet, dès le 21 janvier prochain, la série de Quoc Dang Tran, qui figure parmi les mieux notées du catalogue d’Apple TV+, reviendra avec une nouvelle salve de huit épisodes sur la plateforme de SVOD. En prévision de l’événement, un trailer de la saison 2 a donc été diffusé afin de nous donner un premier aperçu de ce que nous réserve la suite des aventures de Camille Léger (Fleur Geffrier) et Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) dans Les Gouttes de Dieu.

Naturellement, nous déconseillons le visionnage de ce nouveau trailer à ceux qui n’auraient pas encore visionné la saison 1, sous peine d’être spoilé sur certains des éléments importants de l’intrigue. Pour les autres, vous pourrez alors découvrir comment la série américano-franco-japonaise, inspirée d’un célèbre manga éponyme, élargira ses horizons avec davantage d’histoires à travers le temps et l’espace.

« Dans cette deuxième saison, Camille et Issei font face à leur plus périlleux défi : découvrir l’origine du plus grand vin du monde, un mystère si profond que même Alexandre Léger, leur père, n’a pas su résoudre » nous apprend notamment le synopsis d’Apple TV+. « Ce qui commence comme une affaire d'héritage devient une quête de vérité, à travers les continents et les siècles, révélant des histoires oubliées, des rivalités cachées et des secrets enterrés depuis des générations ».

Une diffusion hebdomadaire

Notons pour finir que si le premier épisode des Gouttes de Dieu paraîtra sur la plateforme le 21 janvier prochain, les autres, quant à eux, seront diffusés à un rythme hebdomadaire qui s’étendra jusqu’au 11 mars 2026. De quoi permettre aux abonnés d’Apple TV+ de savourer la diffusion de cette seconde saison, dont l’objectif sera notamment de confirmer ou non sa popularité auprès des spectateurs du monde entier.

Source : Apple TV+