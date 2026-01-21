Les abonnements aux différents services ont peut-être un sacré coût à l’arrivée, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les multiples compagnies ont voulu frapper très fort en ce début d’année 2026. Que ce soit côté gaming avec le Xbox Game Pass et le PS Plus, ou encore côté plateformes de SVOD avec des Netflix, Prime Video et consorts, tout le monde en aura assurément eu pour son argent. En particulier les abonnés d’Apple TV+, qui multiplie les grosses sorties et les annonces majeures à un rythme effréné.

La saison 2 des Gouttes de Dieu est lancée sur Apple TV+

En effet, après avoir conclut 2025 plus que dignement avec sa nouvelle série phénomène, Pluribus, la plateforme a débuté 2026 sur les chapeaux de roue avec le retour de Téhéran et Hijack, deux séries très appréciées par le public. Et les choses ne font que commencer puisque comme nous le savons déjà, Apple TV+ nous donne par exemple rendez-vous dès le mois prochain pour le retour de Monarch: Legacy of Monsters, qui donnera officiellement le coup d’envoi de sa seconde saison. Mais avant cela, un autre retour très attendu est au programme.

Oui, après avoir véritablement fait sensation avec sa première saison en 2023, Les Gouttes de Dieu fait aujourd’hui son grand retour sur Apple TV+ avec une nouvelle salve de huit épisodes destinés à prolonger les aventures de Camille Léger (Fleur Geffrier) et Issei Tomine (Tomohisa Yamashita). Enfin, en tout cas avec le premier de ces nouveaux épisodes puisque comme le veut la coutume sur Apple TV+, la série de Quoc Dang Tran bénéficiera d’un rythme de diffusion hebdomadaire qui s’étendra jusqu’au 11 mars prochain.

« Dans cette deuxième saison, Camille et Issei font face à leur plus périlleux défi : découvrir l’origine du plus grand vin du monde, un mystère si profond que même Alexandre Léger, leur père, n’a pas su le résoudre » nous apprend alors le synopsis de la saison 2 des Gouttes de Dieu. « Ce qui commence comme une affaire d'héritage devient une quête de vérité à travers les continents et les siècles, révélant des histoires oubliées, des rivalités cachées et des secrets enterrés depuis des générations ». Une quête qui commence donc dès aujourd’hui, en exclusivité sur Apple TV+.

Source : Apple TV+