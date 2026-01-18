En attendant la suite du programme de janvier sur Apple TV+, voici les sorties films et séries confirmées et monstrueuses de la plateforme pour février 2026.

Pour 2026, Apple TV+ semble vouloir à première vue vouloir surtout capitaliser sur ses séries exclusives phares. On peut d'ailleurs déjà le constater pour ce mois de janvier, qui ne compte aucune nouveautés côté films, et cinq nouveaux programmes en tout et pour tout côté séries, dont les récemment arrivées saison 3 de Téhéran et saison 2 de Hijack avec Idris Elba. Février 2026 va toutefois marquer le premier nouveau film de l'année pour la plateforme, ainsi que le retour de deux autres de ses séries événements. Voyons cela plus en détail.

La sortie film confirmée d'Apple TV+ pour février 2026

On inaugure donc que maintenant la rubrique des films d'Apple TV+ en 2026 par une première sortie confirmée arrivant durant février. Plus précisément, c'est le 13 du mois prochain que les cinéphiles pourront découvrir la nouveauté que va proposer la plateforme à la Pomme avec un proposition sur le papier intrigante : Pour l'Éternité, une comédie dramatique américaine réalisée par David Freyne et sortie au cinéma le 3 décembre 2025.

Ce film à venir sur Apple TV+ raconte l'histoire de Joan, incarnée par Elizabeth Olsen (également connue pour son rôle de Scarlet Witch dans le MCU), qui se retrouve dans un au-delà un peu à part. Chaque âme y dispose d'une semaine pour choisir où passer l'université et avec qui. Notre héroïne va de son côté devoir choisir entre l'homme avec qui elle a partagé une majeure partie de sa vie, ou son tout premier amour, tragiquement disparu très jeune. Un synopsis sur le papier plutôt sympathique pour les amateurs de cinéma un peu fleur bleue.

13 FEVRIER : Pour l'Éternité



Les sorties séries confirmées pour février 2026

Place ensuite aux nouvelles séries confirmées d'Apple TV+ pour février 2026. Là encore, le programme s'avère assez léger et tâche de miser sur la qualité, avec en l'occurrence deux nouveautés. Comme pour laisser la place au film à venir sur la plateforme, elles arriveront plus tard le mois prochain, à une semaine d'intervalle. Nous avons ainsi le 20 février 2026 la saison 2 de La dernière chose qu'il m'a dite, qui continuera donc l'histoire de la série suspense à succès portée par Jennifer Garner (Alias).

La semaine suivante, soit le 27 février 2026, Apple TV+ accueillera une autre seconde saison, cette fois d'une toute autre ampleur, puisqu'il est question du retour de Monarch : Legacy of Monsters. Après Godzilla dans la saison précédente, la série événement centrée sur le MonsterVerse et ses légendaires kaiju va cette fois concentrer son attention sur le puissant King Kong et d'autres mystères pouvant menacer la Terre entière que cache le groupe Monarch.

20 FEVRIER La dernière chose qu'il m'a dite - Saison 2

27 FEVRIER Monarch : Legacy of Monsters - Saison 2



Source : Apple TV+