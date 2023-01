Pendant que les films Marvel battent des records aux cinémas, bien qu’ils se fassent écraser un à un par Avatar 2 dernièrement, DC quant à lui a bien eu du mal à établir un DCU solide. Il y a peu, c’est James Gunn et Peter Safran qui ont pris la relève, chamboulant tous les plans en cours en annulant notamment le retour de Gal Gadot en Wonder Woman et Henry Cavill en Superman, malgré la vaine tentative de passage en force qu’a fait Dwayne Johnson avec Black Adam. L’ancien DCU, c’est terminé, et les deux nouveaux leaders veulent du sang neuf. Des acteurs qui pourraient d’ailleurs être recrutés chez Marvel.

Un peu de Marvel dans le prochain DCU ?

C’est en tout cas ce que suggère la dernière déclaration de James Gunn, qui réalise Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 à venir cette année. Interrogé par Empire, l’homme a en effet déclaré qu’il considérait les acteurs de sa trilogie comme des amis proches, une véritable petite famille, et qu’il sait pertinemment qu’il retravaillera avec eux dans de futurs projets.

Ce casting est comme ma famille. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis proche de Chris Pratt et Pom Klementieff, Dave Bautista, Zoe Saldaña et Karen Gillan. Je sais que je retravaillerai à nouveau avec toutes ces personnes individuellement. Probablement à mon autre travail . Empire

De simples phrases qui ont rapidement fait écho chez les fans, ces derniers commencent d’ores et déjà à imaginer Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldaña ou encore Karen Gillan dans le futur DCU. Si l'on ne sait pas ce que feront ces dernier après le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, Bautista quant à lui, à d'ores et déjà prévu du quitter Marvel définitivement.

James Gunn pourrait donc tout à fait recruter ses chers camarades pour son projet de retaper intégralement l’univers DC au cinéma. Quelques projets sont d’ailleurs déjà programmés, comme Blue Beettle ou encore Shazam 2. Reste maintenant à savoir s’il piochera ou non parmi ses amis proches pour ses prochains films. Seul l’avenir nous le dira.