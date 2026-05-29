Les fans de Naruto ne vont pas en revenir. Contre toute attente, de grosses annonces se préparent, y compris en termes de jeux vidéo. Tout ça est officiel.

Le village de Konoha est en peine ébullition. C'est en tout cas ce que nous apprend TV Tokyo au cours d'une série de questions-réponses très intéressantes. Celle-ci concernait la franchise Naruto, ce qui comprend également ce qui touche à Boruto. Or, le network japonais a de grands projets pour continuer de transposer l'œuvre de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto sur nos écrans. Ça va notamment plaire aux joueuses et aux joueurs.

Naruto prépare son retour et on a déjà une fenêtre de sortie

« Nous voyons le 25ᵉ anniversaire comme le début d'une nouvelle phase ». Alors que la publication de Naruto fête cette année ses 27 ans, l'an prochain marquera ni plus ni moins que le quart de siècle de l'anime. Très populaire en Occident particulièrement, plus encore qu'au Japon et dans les pays voisins, l'œuvre de Masashi Kishimoto a encore une belle influence aujourd'hui malgré la fin du manga original et de la série.

Fort de ce constat, TV Tokyo compte marquer le coup en 2027. À l'occasion de sa dernière foire aux questions, le network a pu revenir sur sa vision pour le futur de Naruto. Non seulement il tease « plusieurs projets », mais cela inclura non seulement des « vidéos », mais aussi des « jeux vidéo ». Le tout sera mis en place avec l'aide de « nouveaux partenaires ».

Pour le moment, tout cela reste encore flou. Mais une chose est sûre, ça va enfin s'accélérer pour Naruto et son héritage à partir de l'année prochain. On peut enfin espérer avec conviction l'arrivée du fameux remake initialement annoncé pour les 20 ans de l'anime. De même, on rappellera qu'un film live-action est en production pour Netflix, même si on est relativement sans nouvelle depuis des mois.

Mais ce qui devrait intéresser la plupart d'entre vous, c'est aussi la confirmation que ce renouveau donnera lieu à des jeux vidéo. On ne peut pas évincer l'hypothèse d'autres jeux mobiles dans la veine de celui qui fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses animations grandioses. Cela dit, ces déclarations pourraient aussi suggérer le retour d'un jeu Naruto ou Boruto plus traditionnel, sur PC et consoles. Beaucoup rêvent déjà du retour d'une formule à la Road to Ninja ou Ultimate Ninja Storm des débuts. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter.