Outre les films et séries live action, Netflix ne manque pas non plus de propositions pour les amateurs d'anime et d'œuvres d'animation. Récemment, nous avons notamment eu droit sur ce terrain à la première et convaincante saison de l'adaptation en anime de Devil May Cry. Il y a quelques heures, la plateforme SVOD se fendait toutefois d'une annonce d'un tout autre niveau dans le monde de l'anime, avec en prime l'illustration teaser d'une suite particulièrement attendue par les fans.

Une nouvelle stand pas si Bizarre de la part de Netflix

En 2021, Netflix créait la surprise en s'arrogeant les droits de diffusion d'un anime particulièrement influent et populaire, adapté du manga éponyme issu de l'esprit génial d'un certain Hirohiko Araki : JoJo's Bizarre Adventure. Outre la sixième partie, Stone Ocean, mettant en scène Jolyne Joestar, il était alors possible de voir les précédentes saisons en anime des aventures des autres membres de la famille Joestar.

Quatre ans ont depuis passé, et les fans se demandaient quand Netflix se déciderait enfin à diffuser le septième arc de l'anime JoJo's Bizarre Adventure, vu pour beaucoup comme l'un des meilleurs. En avril dernier, la plateforme confirmat son existence, et est revenu il y a quelques heures sur le devant de la scène avec en prime une illustration teaser : Steel Ball Run arrivera bien sur la plateforme au N rouge, mondialement... prochainement. Nous n'avons malheureusement toujours pas de précision quant à sa date de sortie.

Pour rappel, Steel Ball Run est donc le septième arc de l'anime JoJo's Bizarre Adventure et se déroule en 1890 aux États-Unis. Nous y suivons Johnny Joestar, un ancien jockey paraplégique qui veut retrouver l'usage de ses jambes, et Gyro Zeppeli. Ils vont participer au Steel Ball Run, une course à travers tout le pays, pour le beau pactole de 50 million de dollars, avec au fil du chemin son lot de combats et de dangers. Pour voir la version animée de cette course équestre, ça se passera donc exclusivement sur Netflix, à une date encore indéterminée.

Source : Netflix sur X.com