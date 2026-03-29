Les fans de Frieren sont décidément gâtés en ce moment. Une très bonne nouvelle vient de tomber pour la suite de la série, accompagnée qui plus est d'un premier aperçu.

Ces derniers temps, ce n'était pas vraiment la joie pour les fans de Frieren. Cependant, il semblerait bien que la roue tourne. Même si le manga est toujours en pause pour préserver la santé de ses auteurs, d'autres nouvelles ont de quoi mettre du baume au cœur des lecteurs, mais pas que. Après la très belle annonce pour les fans français, c'est au tour de l'anime de sortir de l'ombre pour nous donner officiellement rendez-vous avec la saison 3.

La saison 3 de Frieren arrive bel et bien

Avec le hiatus actuel du manga Frieren, cela freine considérablement toute production liée. Dès lors, les fans se demandaient quand ils pourraient voir la suite de l'anime. Surtout que compte tenu du soin accordé à la production, les saisons s'enchaînent à un rythme aussi doux que celui de l'histoire même de la série. Comprenez par là qu'il avait fallu attendre trois ans entre la saison 1 et la deuxième, sortie en janvier dernier sur Crunchyroll. Mais pour la troisième, ça ira un petit peu plus vite.

C'est en effet la grande nouvelle de la semaine. Madhouse a déjà donné des informations sur la saison 3 de Frieren. D'une part, il a dévoilé un tout premier visuel, et pas de n'importe qui. Le studio nous montre le puissant démon Macht des Terres d'Or, dans une posture entre ombre et lumière qui montre toute sa dualité.

Mais le plus important dans cette image, c'est ce qui est écrit dessus. Par ce biais, Madhouse annonce officiellement que la saison 3 de Frieren sortira au mois d'octobre 2027. Si on fait le compte, cela veut dire qu'il faudra cette fois attendre moins de deux ans pour découvrir l'arc des Terres d'Or dans l'anime. Voilà une excellente nouvelle qui devrait réjouir bien des fans.

© Madhouse / Kanehito Yamada et Tsukasa Abe.