Presque 40 ans après sa publication, le manga de Shirow Masamune va avoir droit à une nouvelle adaptation. La série The Ghost in the Shell vient dévoiler sa date de sortie.

En 1989, le Young Magazine lançait la pré-publication d'un titre qui est depuis resté dans les annales. Entièrement signé par Shirow Masamune, Ghost in the Shell est encore à ce jour une œuvre emblématique du cyberpunk, mêlant thriller, IA et questions existentielles avec une sagacité admirable. 37 ans plus tard, après plusieurs séries dérivées et diverses adaptations, l'histoire de Kusanagi est sur le point de se rejouer à l'écran. On a une date de sortie.

The Ghost in the Shell placera l'été 2026 sous le signe du cyberpunk

Science Saru va vous en mettre plein la vue, c'est dit. Le studio à qui on doit dernièrement l'adaptation acclamée de DanDaDan reprend les rennes de la franchise né du crayon de Shirow Masamune. Après une première annonce événement en janvier dernier, le studio d'animation redonne enfin des nouvelles du projet en images.

« Une nouvelle ère commence pour l'action cyberpunk », déclare Science Saru pour accompagner le nouveau teaser trailer de The Ghost in the Shell. Il donne ainsi un aperçu dynamique de ce qui nous attend. On y retrouve l'héroïne, Mokoto Kusanagi avec son escouade, dans une ambiance urbaine et futuriste à souhait.

Le savoir-faire de Science Saru promet du grand spectacle pour cette nouvelle version de Ghost in the Shell. La fluidité des actions, les couleurs pétantes et la bande-son jazzy donne un avant-goût succulent pour un retour remarquable d'une œuvre cyberpunk culte. Tenez-vous prêt, car le rendez-vous est enfin pris : l'anime sortira le 7 juillet 2026.

De quoi parle la nouvelle adaptation de GitS ?

Si en 1989 Shirow Masamune fantasmait le futur, nous ne sommes cependant plus très loin aujourd'hui de l'époque de Ghost in the Shell. L'histoire se passe en 2030, dans un monde où la robotique est partout. On y suit les péripéties de Motoko Kusanagi, androïde de sexe féminin appartement à la Section 9 de la brigade anti-criminelle de la police. L'intrigue s'intéresse particulièrement à sa lutte contre le cybercriminel qui se fait appeler le « Marionnettiste », qui prend le contrôle sur l'esprit d'être humain via les réseaux. Une œuvre en avance sur son temps qui résonne encore plus fort aujourd'hui.