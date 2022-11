D'après une information du journal Deadline, les choses s'accélèrent pour le prochain film Alien de la 20th Century Studios. L'actrice et chanteuse américaine Cailee Spaeny serait même en pourparlers pour avoir un gros rôle dans cette suite/reboot.

Alien en chemin, mais dans les mains de qui ?

Cailee Spaeny dans Pacific Rim 2.

Cailee Spaeny est une actrice que nous avons eu l'occasion de découvrir dans Pacific Rim 2 ou encore dans le film fantastique The Craft : Les Nouvelles sorcières. C'est son nom qui ressort après plusieurs réunions avec la production. Notons au passage que c'est pour le moment le seul membre du casting connu. Pour la réalisation, les premières informations parlent de la présence de Fede Alvarez qui est notamment derrière le remake de 2013 de Evil Dead mais aussi et surtout l'excellent film d'horreur Don't Breathe. Pour la production, toujours d'après Deadline, il devrait s'agir de Scott Free Productions. Cette maison est bien connue pour être entre les mains de Ridley Scott et pour produire tous ses films, autrefois avec l'aide de son frère Tony Scott aujourd'hui décédé.

Hélas on ne sait rien d'autres sur le projet, notamment au niveau du scénario. Les premières rumeurs font mention d'un reboot, reste à voir si il s'agira d'une version soft ou d'une refonte profonde de la saga, ce qui risque de ne pas être au gout de tout le monde. Notamment si l'on fait disparaitre totalement le personnage culte de Ripley, qui porte la franchise à bout de bras sur le troisième et quatrième film.

Qu'attendez-vous de cette licence au cinéma à titre personnel ?