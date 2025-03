Alors qu'on entame le dernier tiers de ce premier trimestre 2025, les chaînes TV ont pour la plupart commencé à dévoiler leur line-up pour 2025. On a déjà eu droit à une vidéo intense de la part de Netflix. Cette fois, c'est au tour de FX, une des filiales de Disney+, d'annoncer la couleur, dévoilant ainsi de toutes nouvelles images pour une des séries les plus attendues de l'année : Alien Earth.

La tension monte pour Alien Earth

Depuis son lancement en 2019, le catalogue de Disney+ s'est grandement agrandi. En Europe qui plus est, il rassemble à la fois le contenu de la plateforme originale mais aussi ceux rassemblés sur Hulu aux États-Unis, soit les programmes plus matures. Ainsi, on y retrouve les productions de FX. Or, c'est justement l'heure pour le network de donner un avant-goût de ses futurs programmes. Dans une vidéo line-up, on a ainsi eu un aperçu de ses séries à venir, parmi lesquelles The Bear, Adults et, bien sûr, Alien Earth.

Eh oui ! Disney+ accueillera cet été la toute première série Alien. Créée par Noah Hawley, elle se présentera comme un préquel au premier film de la saga sorti en 1979. L'histoire se déroulera par conséquent en 2120, après qu'un vaisseau énigmatique a échoué sur Terre. L'équipage, constitué d'un groupe de soldats entraînés, va partir en exploration et tomber nez-à-nez avec la plus grande menace présente sur la planète...

Après les derniers leaks, FX donne enfin à voir de nouvelles images officielles d'Alien Earth. À 41 secondes de la vidéo promotionnelle, nous avons droit à de courts extraits de la série. On y découvre brièvement le casting en action, sans compter sur la créature que personne ne voudrait croiser. La tension monte ainsi pour le groupe militaire qui ne pourra plus que crier face au danger...