Après plus de 44 ans de carrière au cinéma, le Xénomorphe d'Alien est toujours aussi frais et prêt à décimer la population humaine qui viendrait l'embêter. Un monstre hollywoodien qui reviendra dans un nouveau film, mais également dans une série Disney+ qui s'éloignera de l'approche des premiers longs-métrages.

La série Alien Disney+ supervisé par le créateur de la licence ?

Une série Alien est sur les rails et sera diffusée en exclusivité sur Disney+ dans quelques mois. Vous ne reverrez pas Sigourney Weaver ou d'autres acteurs des films, mais bien des nouvelles têtes. Sydney Chandler, la fille de Kyle Chandler (Demain à la Une), occupera le rôle principal, en compagnie d'Alex Lawther (The End of the F*cking World) et Samuel Blenkin (Black Mirror). Et une question vous traverse peut-être l'esprit : est-ce que Ridley Scott, le créateur de la franchise cinématographique, a tanné le showrunner Noah Hawley (Fargo) pour être à ses côtés ? Il y a bien eu des échanges, mais rien d'envahissant.

Voici ce que le réalisateur a déclaré sur l'implication de Scott sur la série Alien. « Est-ce que les frères Coen sont impliqués dans la série Fargo ? (ndlr : une référence au fait que les frères ont mis en boite le film de 1996). Eh bien disons que j'ai certainement eu davantage de conversations avec Ridley qu'avec Joel et Ethan. Scott Free Productions produit Alien, et Ridley fait deux trois films par an. Ce fut un collaborateur incroyable et j'ai pu sonder son cerveau pour connaître ses pensées, ses procédés, ses décisions et les choses qu'il a apprises sur la licence. J'essaie de le tenir au courant et de lui faire parvenir les choses que l'on fait afin qu'il se sente respecté et inclus dans la série Alien. Mais il fait aussi ce qu'il a à faire dans son coin ».

Ridley Scott est par conséquent moyennement impliqué, ce qui est quelque part une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne digèrent pas Prometheus et Covenant. Et pourtant, la série Alien va quelque peu marcher sur leurs traces, ce qui pourrait diviser encore les fans.

Une lointaine fenêtre de sortie

Pourquoi la série Alien pourra t-elle diviser ? En raison de son approche. Certes, le Xénomorphe sera là, il y aura de l'horreur et de l'action, mais le sujet de l'intelligence artificielle sera très important. De plus, le show Disney+ se déroulera sur terre.

Si vous voulez créer quelque chose pour la télévision, en 10 heures par exemple, c'est un sujet intéressant. Disons qu'on met deux heures d'action dedans, il reste encore 8 heures. Alors, de quoi parlerait une série Alien ? J'ai essayé de parler de cela avec FX. Comme je l’ai fait avec Legion d'ailleurs. L'idée était de dire : retirons les super-héros de la série et voyons si c’est toujours une excellente série. Si on retire les Aliens d'une série Alien, de quoi parlerait la série ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain derrière tout ça ? Ensuite, nous remettons les Aliens dans le jeu et là c'est génial : non seulement il y a un grand drama humain, mais il y a des Aliens dedans en plus ! .... Dans les films, nous avons cette Weyland-Yutani Corporation, qui développe clairement également l'intelligence artificielle. Mais que se passe-t-il s'il y a d'autres sociétés essayant de regarder l'immortalité d'une manière différente, avec des améliorations cyborg ou des téléchargements transhumains ? Laquelle de ces technologies va gagner ? C'est finalement une question classique de science-fiction : l'humanité mérite-t-elle de survivre ? Même si la série est à 60% de l'horreur et de l'action, il y a toujours 40% où nous devons demander de quoi on parle en sous-texte... Thématiquement, il faut que ce soit intéressant. C’est un plaisir de jouer avec l’iconographie de ce monde.

La série Alien dès l'année prochaine sur Disney+ ? Non. Avec la grève des scénaristes et des acteurs, le retard est là. Cependant, le tournage va reprendre début 2024 et Noah Hawley espère un lancement d'ici 2025. « Le plan actuel est de se remettre au travail en janvier et redémarrer le tournage en février. Cela durera jusqu'en juillet à peu près, donc la date de diffusion devrait se situer quelque part au cours de la première moitié de 2025 ». Autant dire que si vous l'attendiez pour 2023 ou 2024, sortez les mouchoirs. Le prochain film Alien Romulus sortira lui à l'été 2024.