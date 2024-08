Alien Romulus a plein de défauts, dont certains en lien direct avec le fait de vouloir rendre constamment hommage aux autres épisodes de la saga culte, mais ça reste l'un des meilleurs opus depuis longtemps. Une vraie renaissance pour une licence qui a été malmenée ces dernières années, même si on a eu le formidable jeu d'horreur Alien Isolation. Une lettre d'amour aux deux premiers films qui est d'ailleurs l'une des inspirations de Fede Alvarez, le réalisateur du dernier long-métrage actuellement en salles. Ces tares, qui plombent plusieurs moments de ce volet inédit, n'ont néanmoins pas eu de conséquences majeures pour l'instant. Après le carton, au moins deux nouveaux films encore plus fous à l'étude ?

Deux nouveaux films Alien après le succès de Romulus...

Le nouveau Alien Romulus a déjà rapporté près de 119 millions de dollars au box-office international. Un démarrage très prometteur pour un film qui a coûté 80 millions de dollars à produire. Malgré une enveloppe financière moins importante que Prometheus et Covenant, Fede Alvarez a fait bien mieux car les critiques sont globalement très positives. Les deux longs-métrages de Ridley Scott avaient eu un budget respectif d'environ 120 et 100 millions, et avait rapporté chacun plus de 400 et 240 millions de dollars.

À voir où s'arrêtera Alien Romulus, mais ça part très bien. Suffisamment pour que la firme aux grandes oreilles donne son feu vert pour une suite ? Si la maison de Mickey est partante pour une suite à Alien Romulus, Fede Alvarez ne devrait pas refuser puisqu'il a déjà de la matière pour un nouveau scénario.

« Oui c'est tout à fait possible [ndlr : présenter un scénario dans la minute en cas de validation d'un deuxième volet]. Nous avons tendance à le faire naturellement, sans même penser aux suites. [...] C'est toujours une question d'histoire. Donc une fois que nous avions terminé, nous nous sommes demandés « Que pensez-vous qu'il se produira quand ou s'ils arrivent sur Yvaga ? Est-ce que ce sera génial ou un endroit terrible ? ». Nous avons tendance à croire que c'est probablement un endroit horrible sur lequel ils fantasment. Alors nous avons évidemment commencé à penser à la direction de que cela pourrait prendre, et au bout de quelques minutes, on s'est dit "Oh, ça ressemble à une suite" » a déclaré Fede Alvarez lors d'une interview pour The Hollywood Reporter peu après la sortie d'Alien Romulus.

dont... un long-métrage avec Predator ?

La suite d'Alien Romulus n'est pas certaine, mais Fede Alvarez laisse tout de même la porte grande ouverte. « Nous attendrons de voir ce que les gens pensent [du film] et s'ils demandent une suite » ajoute t-il. Dans tous les cas, il ne semble pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, ce qui risque peut-être de créer des tensions avec Disney. « Ma philosophie est qu'il ne faut jamais faire de suite en deux ans. Il faut prendre du recul. Il faut que le public le veuille réellement. Si vous regardez Alien et Aliens, il y a 7 ans d'écart entre les deux. Mais oui, nous avons clairement des idées sur la direction à prendre ».

Et s'il y avait un nouveau film Alien vs Predator entre les deux ? Le metteur en scène de Romulus a commencé à faire germer l'idée dans une interview pour Deadline. Il se voit d'ailleurs très bien co-réaliser un tel projet avec Dan Tratchenberg qui a suivi la même trajectoire avec Prey. Un film Predator disponible sur Disney+ qui, s'il n'est pas exempt de défauts, est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à la licence... depuis le premier épisode mythique avec Schwarzenegger. « Peut-être que c'est quelque chose que je devrais co-réaliser avec mon ami Dan. Peut-être devrions-nous faire comme Tarantino et Rodriguez avec Une nuit en enfer. Je réaliserais une moitié, il réaliserait l'autre. Cela dépendra du succès d'Alien Romulus, et si les gens veulent voir ça ».

D'ici des nouvelles, Disney a confirmé que la série Alien Earth de Noah Hawley (Fargo) sortira bien en 2025. Ce sera à nouveau un préquel, mais avec un gros twist. Ce show télévisé déplacera son action sur Terre avec un focus sur la Weyland-Yutani Corporation.

