Après le retour de Prison Break sur Netflix, le programme Disney+ de septembre 2024 fait lui aussi revenir des films ou séries appréciés. Maintenant que la chronologie des médias a fait son oeuvre, les abonnés vont pouvoir regarder Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux dès ce vendredi 6 septembre 2024. Les comédies françaises La Cité de la peur et RRRrrr!!! seront également disponibles un peu plus tard dans le mois. En attendant, voici les nouveaux ajouts de cette journée du 4 septembre 2024.

Un énorme carton débarquer sur Disney+

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sera l'un des films les plus importants des nouvelles sorties de la semaine Disney+. Si vous avez un penchant pour les longs-métrages Marvel et que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, voilà une occupation. Depuis ce matin, Disney Plus a également mis en ligne la saison 22 du show d'animation Les Griffin (Family Guy). Une série très appréciée, créée par l'incontournable Seth MacFarlane (American Dad), qui est donc enfin de retour avec des épisodes inédits en France.

La série Les Griffin, qui est diffusée depuis 1999 aux États-Unis sur la Fox, fait partie des indispensables au même titre que Les Simpson. Ici, on suit aussi le quotidien d'une famille, avec trois enfants, dans le Rhode Island. Entre Meg l'asociale, Stevie le génie qui veut tuer sa mère et détruire le monde, l'ado Chris qui ignore tout du sexe opposé ou encore Brian, le chien qui parle et qui boit, on a une tribu haute en couleur. L'intégralité des précédentes saisons sont accessible sur Disney+.

Après de longs mois d'attente, la saison 22 de la série animée Les Griffin, qui est sortie en 2023 aux US, a enfin rejoint le catalogue de Disney+. Ces nouveaux épisodes, qui sont au nombre de 15, commencent très fort avec Meg qui devient la mère porteuse de Bruce et Jeffrey. Un geste fort mais qui va se retourner contre Les Griffin à partir du moment où le couple va leur laisser ce bébé sur les bras. Et ce n'est que le début des folles aventures du clan que vous pouvez découvrir sur Disney+. Si vous avez des enfants, vous pouvez aussi regarder la nouvelle série LEGO Pixar Bricktoons, qui « réimagine des personnages issues de vos films Pixar préférés ».

Source : Disney Plus.