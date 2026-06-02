ADN ravive la nostalgie chez ses abonnés en ce début juin en ajoutant le final d'une série absolument cultissime. Si vous ne l'aviez jamais vu, c'est le moment de vous lancer.

Une fois n'est pas coutume, ADN parle directement au cœur de celles et ceux qui ont grandi avec le Club Dorothée. La plateforme de SVOD concurrente de Crunchyroll accueille aujourd'hui une nouveauté non seulement culte, mais que beaucoup n'ont jamais vus en France. C'est donc l'occasion parfaite pour vous refaire l'intégrale de cet anime incontournable des années 1990.

ADN ajoute la fin de cette série de magical girl mythique

Si le manga a autant de poids en France, on le doit en grande partie à l'influence du Club Dorothée. Cette émission phare, diffusée 10 ans sur TF1 au tournant des années 1980-1990, a permis de découvrir des séries restées légendaires même chez nous. Aujourd'hui, on doit leur redécouverte chez nous en grande partie grâce à la plateforme ADN, comme celle-ci le prouve encore en ajoutant l'ultime saison de Sailor Moon.

Pour ouvrir en beauté le mois de juin 2026, ADN a sorti pas plus tard qu'hier la saison 5 intitulée Sailor Moon Sailor Stars. Sortie en 1996, celle-ci reste méconnue en France puisqu'à l'époque, le Club Dorothée n'a jamais diffusé la fin de l'anime. Elle n'a été rendue disponible chez nous qu'à partir de 2015, avec la parution d'un coffret DVD édité par Kazé.

Pour beaucoup d'entre vous, l'arrivée de la saison 5 de Sailor Moon sur ADN sera donc une véritable découverte. 30 ans plus tard, apprêtez-vous alors à retrouver Usagi Tsukino et ses amies pour les deux derniers arc de la série. Les 6 premiers épisodes constituent un mini-arc exclusif à la série dans lequel les gardiennes rencontrent à nouveau la Reine Nehelenia. Les 28 suivants, quant à eux, sont une adaptation de l'arc “Stars” du manga qui oppose les héroïnes aux Sailor Starlights et à Sailor Galaxia. Les 34 épisodes au total vous attendent à présent en vo et en vf dans votre abonnement.