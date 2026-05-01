Désormais solidement implantée dans le paysage audiovisuel, ADN rivalise avec des plateformes aussi grandes que Netflix ou même Crunchyroll dans son secteur. Spécialisée dans l'animation, notamment les animes, elle propose des nouveautés qui valent généralement le détour. La preuve avec la programmation du mois de mai 2026 qui va vous servir des séries aussi cultes qu'incontournables.

Les nouvelles séries de mai 2026 sur ADN

Il va y avoir un tas belles séries à regarder ce mois-ci sur ADN. La plateforme se fait d'abord un plaisir d'ajouter la version française de la saison 4 d'Haikyu, l'anime de volley ball phénomène, et de la première saison de Magical Doremi, la série qui aura bercé l'enfance de nombreuses personnes sur Midi les Zouzou. Parmi les séries qui rejoignent le catalogue, on notera l'arrivée de Hellsing, le seinen complexe de Kōta Hirano qui explore les thèmes de la guerre et de la religion sans concession. Autre indémodable à voir absolument, Banana Fish débarque enfin sur la plateforme. Entre le savoir-faire de l'animation du studio MAPPA et le mystère qui entoure le titre, c'est LA série à voir en mai. Pour ne pas la louper ainsi que les autres nouveautés, voici le programme :

1 er MAI : Haikyu!! | saison 4 (ajout vf)

4 MAI : Sweetness and Lightning (vo) Demon King Daimao (vo)

8 MAI : Hellsing | vo et vf

10 MAI : Magical Doremi | saison 1 (ajout vf)

13 MAI : Major | saison 3 (vo)

20 MAI : The Fish Order (vo) War God System! I'm Counting on You! (vo)

25 MAI : Banana Fish (vo)

29 MAI : Honey and Clover (vo)



Les anime qui continuent en simulcast

En plus des nouveautés du catalogue, ADN propose un tas de séries à suivre en simulcast. Généralement diffusées à 1 heure d'intervalle avec le Japon, cela veut dire que ce sont des programmes que vous ne verrez pas partout. En mai, vous pourrez notamment suivre des valeurs sûres de la plateforme, comme Détective Conan et l'arc Erbaf de One Piece. On peut également compter sur la suite de Farming Life in Another World, l'isekai fantasy aux airs de Stardew Valley. Autre suite à ne pas louper au printemps, on ne peut pas passer à côté de Dorohedoro. Lui aussi réalisé par les soins de MAPPA, il mélange absurde et violence crue dans un univers post-apo urbain et en même temps habité par la magie. Et ce n'est là qu'un aperçu de tout ce qui vous attend chaque semaine :

LUNDI : Faming Life in Another World | saison 2

MARDI : The Most Heretical Last Boss Queen | saison 2

MERCREDI : Dorohedoro | saison 2

JEUDI : Pas d'anime diffusé.

VENDREDI : Pas d'anime diffusé.

SAMEDI : Détective Conan Kill Blue Ichijôma Mankitsu Gurashi! Yowayowa Sensei B King Mao Akane-banashi Rilakkuma

DIMANCHE : Ingoku Danchi: Deviant's Apartment Complex One Piece | Arc Erbaf

