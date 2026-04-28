Crunchyroll va encore faire la joie de ses abonnés en 2026. La plateforme de SVOD spécialisée dans les anime et la japanimation dévoile six nouveaux titres à venir dans son catalogue.

Préparez-vous à en prendre encore plein la vue avec toutes ces nouveautés. Crunchyroll promet une année forte en émotions avec un line-up qui continue de grossir. La plateforme nord-américaine a profité de la nouvelle édition de la Comic Con Experience qui s'achevait le 26 avril dernier à Mexico (Mexique) pour faire des annonces. 6 séries inattendues arriveront cette année et en 2027 dans son catalogue.

Crunchyroll fait encore le plein de séries

2026 est décidément bien remplie du côté de Crunchyroll. Mais au-delà des grosses licences qui rythment l'année, de belles surprises sont aussi à découvrir. Et justement, le service de streaming compte encore faire le plein dans les mois à venir. 6 nouvelles séries s'ajoutent au line-up entre juillet prochain et le courant de l'année 2027.

Les isekai seront plus que tout au rendez-vous sur Crunchyroll. On aura évidemment droit à des univers de fantasy avec The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat et la saison 2 de Skeleton Knight in Another World. Un isekai inversé sera aussi de la partie. Il s'agit d'Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life, titre encore inédit en France mais publié depuis 2021 dans le Montly Morning Morning aux côtés de la révélation L'Atelier des sorciers. Enfin, Reborn as a Space Mercenary se la jouera quant à lui science-fiction.

La romance sera également au programme sur Crunchyroll avec Rich Girl Caretaker, adapté du web novel éponyme. Mais ce n'est pas tout. Le sixième et dernier anime annoncé va également vous faire chavirer le cœur. Cette fois, il est question d'un titre pré-publié dans Monthly Big Gangan, le magazine de Square Enix. Alors préparez-vous à découvrir enfin à l'écran le drôle et touchant Smoking behind the supermarket with you.

Calendrier de sortie des 6 animes annoncés à la CCXP

Juillet 2026 : Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life Rich Girl Caretaker: I'm Secretly the Caregiverof the Most Popular Girl in This Rich Kid School Skeleton Knight in Another World | saison 2 Smoking behind the supermarket with you

Octobre 2026 : Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!

Courant 2027 : The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat | saison 2

