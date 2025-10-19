Vingt ans déjà que Fullmetal Alchemist a marqué toute une génération de lecteurs. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, l’éditeur Kurokawa annonce un superbe coffret commémoratif regroupant plusieurs ouvrages inédits et objets exclusifs. Un véritable hommage à l’univers culte imaginé par Hiromu Arakawa, disponible dès le 6 novembre 2025.

Un coffret collector anniversaire Fullmetal Alchemist

Proposé à 29,90 €, ce coffret 20e anniversaire Fullmetal Alchemist n’est pas une réédition du manga, mais bien une collection spéciale imaginée pour les admirateurs de la série. Il réunit plusieurs éléments exclusifs qui rendent hommage à l’univers de Fullmetal Alchemist. On y trouve un recueil commémoratif de 240 pages, sublimé par un élégant marquage doré sur la couverture, ainsi qu’un livre de gags en quatre cases (128 pages) compilant les yonkoma humoristiques qui avaient parfois été omis des précédentes éditions. À cela s’ajoute un ex-libris métallisé représentant les frères Elric, véritable clin d’œil aux racines de la série, et un coffret décoratif destiné à protéger et mettre en valeur l’ensemble. Un soin particulier a été apporté à la présentation. Le tout, confirmant la volonté de Kurokawa d’en faire une pièce à part dans la collection des fans. Le format (14,8 x 20,7 cm) se rapproche de celui des volumes standards. Mais le coffret, plus épais, se démarque par sa présentation soignée et son aspect de pièce de collection.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, il ne s’agit pas d’un nouveau tome du manga. Ni même d’une version alternative de la Perfect Edition. Ce coffret Fullmetal Alchemist se concentre sur le contenu “bonus” jamais rassemblé en un seul volume jusqu’à présent. Les fans apprécieront notamment le recueil de gags. Depuis sa parution en 2001, Fullmetal Alchemist s’est imposé comme l’un des monuments du manga moderne. Mélange unique d’action, de philosophie et de tragédie, la quête des frères Elric continue de toucher de nouveaux lecteurs, génération après génération. Admirez un peu les images ci-dessous :





Prix et disponibilités

Le collector Fullmetal Alchemist est disponible en précommande sur Amazon, Leclerc ou encore Fnac au prix de 29,90 euros.