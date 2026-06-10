Si beaucoup d'amateurs d'anime se tournent vers Crunchyroll, il ne faudrait pas oublier la plateforme française ADN dont le catalogue ne manque pas d'arguments. Entre nouveautés cotées et séries qui ont marqué les générations, le service de streaming spécialisé vaut le coup d'œil. D'ailleurs, il accueille une nouveauté aujourd'hui qui va faire plaisir aux fans français ou, plus globalement, aux adeptes de la VF.

La suite de cette série culte passe en VF sur ADN

Si vous avez grandi au début des années 2000, vous aviez certainement l'habitude de voir plus souvent des anime à la télévision en dehors de chaînes spécialisés comme Mangas et Game One. À présent, on est revenu à une situation où il faut passer par un abonnement pour en profiter, que ce soit dans un bouquet TV ou une plateforme de streaming comme ADN. Cette dernière vous permet justement en ce moment de découvrir ou redécouvrir : Magical Doremi !

C'était un des rendez-vous incontournable du déjeuner entre 2004 et 2008, Magical Doremi nous embarquait pour son aventure colorée et féérique dans l'émission Midi les Zouzous de France 5. Vingt ans plus tard, ADN nous permet de redécouvrir cet anime qui participait à la démocratisation des histoires de magical girls pour un public plus jeune que celui de Sailor Moon et consort.

Ainsi, ADN marque le grand retour de Magical Doremi à l'écran. Les 51 épisodes de la séries sont déjà disponibles. Mais s'ils sont proposés en version originale japonaise sous-titrée français, tous n'étaient pas encore diffusés en version française. Cependant, la plateforme étant très engagée en la matière, elle ajoute aujourd'hui la VF à la saison 2. Une bonne nouvelle pour tous les fans français, petits et grands, qui vont pouvoir poursuivre leur visionnage dans le plus grand des conforts à l'écoute des voix de Laurence Sacquet, Valérie De Vulpian, Fily Keita, Odile Schmitt ou encore Blanche Ravalec.