Après l'arrêt de la diffusion de Game One, la Team G1 continue d'œuvrer sur internet tandis qu'un potentiel projet de reprise est mis sur la table par des actionnaires français.

Depuis le 31 décembre 2025, la télévision française est en deuil d'une de ses chaînes emblématiques. Game One, point de rendez-vous iconique de bien des gamers et amateurs d'anime, a cessé d'émettre. Malgré une rentabilité prouvée, la maison-mère de la chaîne, Paramount, a décidé d'y mettre un terme, laissant des milliers de téléspectateurs sur le carreau, ainsi que les équipes qui permettaient son bon fonctionnement. Mais un retournement de situation pourrait bientôt advenir.

Game One est morte, vive Game One ?

Loin de se laisser abattre, les animateurs de Game One ont tout mis en œuvre pour rebondir. C'est ainsi que le 11 mars dernier, ils ont relancé l'émission phare de la chaîne, « Team G1 », sur internet. Renommée simplement « La Team », elle rassemble toujours Julien Tellouck et ses comparses, y compris les personnes derrières la caméra, sur le même modèle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça cartonne. Sur Twitch et Youtube, les audiences sont excellentes et présagent une belle longévité au projet numérique.

Cependant, un nouveau rebondissement pourrait réécrire encore l'avenir de Game One. Le 16 mars dernier, le média Satellifacts rapportait une nouvelle qui devrait mettre du baume au cœur des fans. Plusieurs investisseurs français réunis en consortium sous la direction de David Neichel serait en pleines discussions pour une reprise de la chaîne tout en préservant son ADN. Le nom d'origine pourrait toutefois leur échapper puisque toujours détenu par Paramount. Mais, sur ce point, là aussi le bras de fer est en cours. Mais si tout va bien, le retour serait prévu pour septembre 2026.

Et la Team G1 dans tout ça ?

Quid toutefois de l'équipe qui a fait les belles heures de Game One pendant toutes ces années ? Eh bien La Team a pu réagir en direct au cours d'un stream. La nouvelle les réjouit bien évidemment. Pour autant, Julien Tellouck précise que le but est tout de même de rester « indépendant », en gardant notamment cette antenne numérique qu'ils viennent de mettre en place.

Pour autant, que les fans se réjouissent. Les animateurs de Game One sont prêts à reprendre du service à la télévision si on les contacte pour. Tellouck l'a assuré en direct, soutenu par ses collègues. Pendant l'émission, on entend Marcus rebondir en disant : « On est partant ». Ce dernier a d'ailleurs ajouté sur son compte X (anciennement Twitter) : « Je ne sais pas par quel portail spatio temporel on y accède, mais je compte bien le trouver ! »1. De son côté, Kayane, championne et chroniqueuse eSport, a réagi avec un émoji qui croise les doigts2.