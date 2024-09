Dragon Ball Daima arrivera bien en amont du 40ème anniversaire de l'oeuvre culte d'Akira Toriyama. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce sera disponible en simulcast. C'est-à-dire que vous pourrez la voir en même temps que la diffusion japonaise. Il n'y aura donc aucun délai, ce qui permettra non seulement de contenir les spoilers, mais surtout de faire plaisir à tout le monde. Chez nous, ce sera visible via la plateforme française ADN, mais pas uniquement. Une très belle annonce a été faite pour les fans français.

Dragon Ball Daima dispo gratuitement pour certains

On le sait depuis peu, Dragon Ball Daima a calé sa date de sortie au 11 octobre 2024, soit le jour du lancement de Dragon Ball Sparking Zero. Mais ça correspond également à la diffusion au Japon. Ce sera à voir en VOSTFR, en attendant une éventuelle version française avec certains des voix iconiques, comme celle de Goku (Brigitte Lecordier). Ce nouvel anime racontera l'aventure de Goku et ses amis qui vont être victimes d'une malédiction. « Dans Dragon Ball DAIMA, Goku et ses compagnons menaient une vie paisible lorsqu'ils sont soudainement devenus petits à cause d'une conspiration ! Lorsqu'ils découvrent que la raison se trouve dans un monde connu sous le nom de Royaume des Démons, un jeune et mystérieux Majin nommé Glorio apparaît devant eux » (via ADN).

Un choix scénaristique qui fait déjà énormément parler, en bien comme en mal, mais tout le monde sera bientôt fixé avec le lancement du premier épisode. Si vous n'avez pas d'abonnement à la plateforme ADN, sachez qu'un autre diffuseur vient de décrocher les droits pour Dragon Ball Daima. La nouvelle série d'animation sera donc aussi sur la chaîne Mangas à partir du mardi 15 octobre à 22h50 (heure française). Tous les futurs épisodes seront par conséquent disponibles chaque mardi.

Pour les couche-tôt, même si c'est un peu tard, ça ne durera comme d'habitude qu'une vingtaine de minutes. Selon votre FAI, vous pourrez regarder Dragon Ball Daima gratuitement. C'est le cas par exemple pour les abonnés Free avec l'option TV By Canal, voire pour celles et ceux qui ont une offre Canal+. Pour les autres, il y a toujours la possibilité d'y souscrire.

Source : La Chaîne Mangas.