LEGO ménage ses annonces et dévoile toujours ses sets lorsqu'ils sont réellement prêts. Malheureusement pour la société, c'est rare quand des nouveautés ne font pas l'objet de leaks avant leur officialisation. En milieu d'année, on a ainsi découvert que l'entreprise allait mettre à l'honneur une franchise historique qui a fait son grand retour sur Disney+ avec une série inédite très réussie. Aujourd'hui ce set d'une licence adorée a enfin été dévoilée (date de sortie, prix, images...). C'est canon !

Une nouveauté LEGO de novembre 2024 se dévoile

Les nouveautés LEGO de novembre 2024 ouvrent le bal avec un set qui était très attendu par les fans Marvel. En mai dernier, un leak a révélé l'existence d'un set 76294 X-Men l'institut Xavier et il était bien réel. Sauf qu'à l'époque, on avait assez peu d'informations, et surtout, certains détails étaient sujet à évolution. On est désormais sûr que cette construction sera disponible à partir du 4 novembre 2024. C'est déjà l'une des grosses sorties LEGO de novembre 2024 à ne pas louper.

Comme le laissaient croire les leaks, ce set LEGO Marvel Les X-Men : l'institut Xavier sera bien composé de 3093 pièces et de 10 minifigurines dont le Professeur, Cyclope, Tornade, Magneto ou encore Wolverine. En bonus, il y aura une figurine plus grande de Sentinelle. Cet ensemble est une réplique détaillée de l’Institut Xavier d’Études Supérieures qui se base sur la version vue dans la série animée X-Men 97.

Le petit plus de ce set 76294 Les X-Men : l'institut Xavier, c'est sa conception modulaire qui permet de diviser la bâtisse en trois blocs, et si vous le souhaitez, de construire cela à plusieurs. Une maquette qui comprend le Cerebro, des salles de classe, la porte d'entrée iconique avec le X et bien d'autres choses encore. NDLR : les précommandes ne sont pas prêtes, mais vous y aurez accès via nos boutons, n'hésitez donc pas à revenir en temps voulu.

Référence : 76294 LEGO Marvel Les X-Men : l’institut Xavier

Dimensions : plus de 27 cm de haut | 25 cm de profondeur | 40 cm de large

Nombre de pièces : 3093

Nombre de mini-figurines : 10 (Wolverine, Professeur X, Jean Grey, Cyclope, Tornade, Gambit, Malicia, Iceberg, Bishop, Magneto, plus une figurine de Sentinelle à construire)

Age : 18+

Date de sortie : 4 novembre 2024

Prix : 329,99€

























Source : boutique officielle.