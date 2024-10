Si vous êtes passés à côté des nouveautés LEGO d'octobre 2024, une dizaine de sets supplémentaires a été ajoutée au catalogue officiel. Cela inclut la nouvelle Batmobile de la série de 1966, des ensembles Fortnite totalement inédits, des constructions autour de Disney et de la série Netflix Mercredi, Sonic ou encore le splendide set 71438 LEGO Super Mario World Mario et Yoshi. Mais comme presque tout le temps, la firme danoise ne peut s'empêcher d'étoffer son offre avec de nouveaux sets issus d'une licence légendaire avec une promo en prime.

De nouveaux sets LEGO d'une saga intergalactique

Les sorties LEGO comportent encore de jolies choses et devraient satisfaire les amateurs de briques. Mais les plus gâtés seront encore, et comme presque toujours, les fans de Star Wars. L'immense set 75397 La barge à voiles de Jabba qui mesure tout de même plus de 77 cm long est disponible. Un très gros bébé bien détaillé qui peut être exposé avec les côtés ouverts ou fermés et qui comprend 11 minifigurines. Ca coûte forcément un bras, mais quand on aime... Pour les plus petites bourses, il y a un ensemble 40755 Le vaisseau de transport impérial contre le speeder des éclaireurs rebelles. Enfin, bien que ce ne soit pas une nouveauté, 75371 Chewbacca est actuellement en promo sur la boutique LEGO et il fait partie des sets bientôt retirés.

75397 Star Wars La barge à voiles de Jabba

Référence : LEGO 75397 Star Wars La barge à voiles de Jabba

Dimensions : plus de 25 cm de haut | 77 cm de long | 25 cm de large

Nombre de pièces : 3942

Nombre de mini-figurines : 11 (BibFortuna, princesse Leia, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, un garde gamorréen, Jabba le Hutt, Salacious Crumb et R2-D2 avec une table de bar)

Age : 18+

Date de sortie : disponible

Prix : 499,99€

40755 Star Wars Le vaisseau de transport impérial contre le speeder des éclaireurs rebelles

Référence : 40755 LEGO Star Wars Le vaisseau de transport impérial contre le speeder des éclaireurs rebelles

Dimensions : plus de 6 cm de haut | 14 cm de long | 8 cm de large

Nombre de pièces : 383

Nombre de mini-figurines : 7 (3 Stormtroopers et 3 soldats de la Flotte Rebelle avec leurs blasters, 1 droïde QT-KT collector pour le 25e anniversaire de LEGO Star Wars)

Age : 8+

Date de sortie : disponible

Prix : 39,99€

75371 Star Wars Chewbacca (bientôt retiré du catalogue)

Référence : 75371 LEGO Star Wars Chewbacca ( bientôt retiré du catalogue )

) Dimensions : plus de 46 cm de haut

Nombre de pièces : 2319

Nombre de mini-figurines : 1 (mini Chewbacca

Age : 18+

Date de sortie : disponible

Prix : 146,99€ au lieu de 209,99€ en soldes

Source : boutique officielle.