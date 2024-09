Les sorties LEGO de septembre 2024, qui sont disponibles depuis le début de mois, ont réservé de très beaux sets aux amateurs de briques. Parmi eux, on pense notamment à trois constructions assez imposantes et toutes réussies comme 77092 Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1, 76437 Le Terrier d'Harry Potter et 21351 L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Le sorcier de Poudlard était d'ailleurs particulièrement à l'honneur ce mois-ci avec quatre ensembles différents. C'est quoi la suite ? Tim Burton plane encore sur les prochaines nouveautés, tandis que d'autres icones de la pop culture et du jeu vidéo font leur retour. Voici toutes les sorties d'octobre 2024 avec des sets de licences cultes et adorées.

Notre sélection des nouvelles sorties LEGO d'octobre 2024

Il est presque temps pour LEGO de faire le plein de nouveaux sets sur sa boutique officielle, et parmi les sorties inédites, on en connait déjà pas mal. Ces dernières semaines, la firme danoise a en effet annoncé une construction 76781 La chambre de Mercredi et Enid qui devrait plaire aux fans de la série Netflix, 76328 La Batmobile de la série TV de 1996 ou une pièce encore massive pour Star Wars. En effet, plusieurs mois après le leak, LEGO a confirmé l'arrivée du set 75397 La barge à voiles de Jabba. Un ensemble qui en impose par sa taille, son nombre de briques ou encore de minifigurines contenues dans le pack. Mais notre préféré d'octobre 2024, c'est le Mario & Yoshi en pixel qui a une classe folle.

75397 Star Wars La barge à voiles de Jabba

Référence : LEGO 75397 Star Wars La barge à voiles de Jabba

Dimensions : plus de 25 cm de haut | 77 cm de long | 25 cm de large

Nombre de pièces : 3942

Nombre de mini-figurines : 11 (BibFortuna, princesse Leia, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, un garde gamorréen, Jabba le Hutt, Salacious Crumb et R2-D2 avec une table de bar)

Age : 18+

Date de sortie : 6 octobre 2024

Prix : 499,99€

71438 Super Mario World Mario et Yoshi

Référence : 71438 LEGO Super Mario World Mario et Yoshi

Nombre de pièces : 1215

Dimensions : plus de 40 cm de haut | 26 cm de large | 11 cm de profondeur

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er octobre 2024

Prix : 129,99€

76328 Batman : la Batmobile de la série TV classique

Référence : 76328 LEGO Batman : la Batmobile de la série TV classique

Dimensions : plus de 14 cm de haut | 50 cm de long | 18 cm de large

Nombre de pièces : 1822

Nombre de mini-figurines : 1 (Batman style 1966)

Age : 18+

Date de sortie : 1er octobre 2024

Prix : 149,99€

77073 Fortnite Bus de combat

Référence : 77073 LEGO Fortnite Bus de combat

Dimensions : plus de 28 cm de haut | 28 cm de long | 13 cm de large

Nombre de pièces : 954

Nombre de mini-figurines : 9 (Le Bagarreur du bataillon, le Bananaventurier, la Terreur fluo, l’Experte des câlins, l’Assassin du cube, l’Intrus d’élite, Drift, le Miaousclé et le Corbeau donnent vie à l’aventure)

Age : 10+

Date de sortie : 1er octobre 2024

Prix : 99,99€

76781 La chambre de Mercredi et Enid

Référence : 76781 La chambre de Mercredi et Enid

Dimensions : plus de 23 cm de haut | 13 cm de profondeur | 25 cm de large

Nombre de pièces : 750

Nombre de mini-figurines : 5 (2 versions de Mercredi, 2 versions d’Enid avec des tenues, des cheveux et des expressions faciales différentes, ainsi que La Chose)

Age : 10+

Date de sortie : 2024

Prix : 89,99€

Toutes les nouveautés LEGO d'octobre 2024

En plus du set 71348 Super Mario World Mario et Yoshi, des nouveautés Star Wars, Mercredi et Fortnite, les sorties LEGO d'octobre 2024 mettent en avant l'univers Disney et celui de Sonic. À noter que si vous vous procurez La barge à voiles de Jabba, vous pourrez recevoir gratuitement le set 40730 Le Sabre laser de Luke Skywalker.

Source : boutique LEGO.