Les sorties LEGO de juin 2024 vont faire mal, très, très mal. La quantité de nouvelles constructions prévues pour le premier mois de l'été est tout bonnement astronomique. Et encore une fois, il y a des franchises iconiques avec Batman, Le Seigneur des Anneaux avec la titanesque tour Barad-dûr, Harry Potter, Jurassic World, Minecraft et plein de choses Disney dont Le Roi lion, La Reine des Neige, La Belle au bois dormant ou encore Vice-Versa 2. C'est colossal, tout comme l'un des plus sets de l'année qui révèle déjà ses premiers secrets.

Premiers détails sur l'un des plus gros sets LEGO de 2024

LEGO régale les amateurs de briques et va continuer à le faire tout au long de l'année. Au mois d'août par exemple, on sait qu'il y aura de nouveaux sets Marvel abordables. Ils ne plairont cependant peut-être pas à tout le monde, à l'inverse d'une construction qui sera disponible en novembre 2024. Après avoir sorti la construction 76281 Le X-Jet des X-Men, la firme danoise part encore à l'assaut des mutants et plus particulièrement de leur QG. Oui, d'ici quelques mois, vous pourrez monter l'École de Xavier pour jeunes surdoués. Cet set LEGO 76294 promet d'énorme puisqu'il contient 3093 pièces d'après ce premier leak. En outre, il y aura 10 minifigurines pour accompagner la reproduction manoir X.

Malheureusement, aucune image n'a encore filtré pour le set LEGO du Manoir Xavier, mais on a déjà un prix en plus des autres informations. Pour l'instant, il est affiché à 299,99$, ce qui devrait se transformer en 299,99€ chez nous. Mais on n'est pas à l'abri d'un tarif un peu plus élevé. On en saura plus quand l'annonce officielle tombera. Comme pour d'autres ensembles de ce type, l'édifice devrait être ultra détaillé avec la possibilité d'afficher les intérieurs. Il n'est pas non plus précisé si LEGO compte s'inspirer des comics, des films ou de la récente série Disney+ X-Men 97.

Référence : 76294 LEGO X-Men l'École de Xavier pour jeunes surdoués

Dimensions : inconnues

Nombre de pièces : 3093

Nombre de mini-figurines : 10 (Professeur Xavier, Magneto, Wolverine, Cyclope, Tornade, Mystique et Le Fauver)

Date de sortie : novembre 2024

Prix : 299,99€