C'est déjà le 4e. Le 4e à être entièrement griffonné, toujours avec la même gamme de stylo, des trucs un poil luxueux et chers, mais il faut bien cela pour ces carnets eux aussi plutôt luxueux (tous payés en soldes !). Le deuxième et le troisième dans les liens dédiés.

Je ne vous ai jamais parlé de ma liste de trophées ? Si, bien évidemment. Mais jamais sous cet angle : Voilà bien plus de dix ans que j'empile les récompenses virtuelles. Et qu'elles restent ensuite plus ou moins figées dans le temps, à leur position, avec une certaine datation. Je regarde très régulièrement cette liste. Elle me fait bien évidemment me souvenir de tous ces jeux, des bons et des mauvais moments passés en leur compagnie. Car oui, platiner une daube, ou même un bon jeu, ce n'est pas toujours les meilleurs moments de ta vie.

Mais ce n'est pas tout : elle me renvoie bien évidemment a de nombreux souvenirs de vie. Amicaux, de lieux, de travail, de famille. Et comme la mienne est sentimentalement plutôt mouvementée, j'accroche la plupart du temps aussi mes relations amoureuses à ces moments de ma vie, ainsi que leur état. Pardonnez cette explication un peu bancale qui aurait mérité un peu plus de verbe, mais en gros, quand un jeu défile sous mes yeux, je suis capable de te dire avec qui j'étais, ou, et dans quel état d'esprit j'étais : la vie en rose à jouer à deux, la rencontre, la rupture, le célibat. Voir toutes ces noms de jeux alignés les uns à la suite des autres me renvoie à ma situation personnelle et me fait me remémorer toutes ces choses, un peu comme un genre de journal intime silencieux dont moi seul connait la signification.

--------------------------------------------------------------------

Bref. Tous les jeux auxquels je joue ne figurent pas sur ma liste de trophées. Ceux pour lesquels j'écris des tests notamment. Car je ne veux pas que des milliards de jeux que j'aurais pas le temps de platiner apparaissent dans mon profil. Il y en a aussi sur SWITCH haha. Du coup, mon carnet de notes de TESTS, il occupe lui aussi la même fonction que ma ligne de trophées. Car en vrai, je joue plus sur mon profil secondaire pour Gameblog que pour moi sur le profil principal. Quand je feuillette ce carnet, il me montre tous les autres jeux qui n'apparaissent pas sur mon profil, et qui me renvoie à de très forts souvenirs de vie, car à deux, forcément, l'autre aussi subit un peu quelque part elle aussi ces jeux, et les connait. Bref, j'arrête de vous prendre la tête avec mes états d'âme et je vous laisse avec mes jolis dessins de titres de jeux. Pour les explications sur les dessins, reportez-vous à l'article sur le carnet N3.

SI certains jeux apparaissent deux ou trois fois, c'est à cause des previews, des DLC et des versions Switch ou XBOX :D

Coucou NIOH 2 ou DOOM ETERNAL !

Vous pouvez vous le faire en musique si vous le désirez, avec un son de circonstance, celui du thème de ma PS4, qui a forcément bien, bien tourné :

A ses côtés, le prochain, déjà entamé ! A l'année prochaine haha !