Après un atterrissage passé plutôt inaperçu sur mobiles, la soucoupe volante d'HAL Laboratory revient se poser sur Switch, dotée de quelques stages inédits et d'un mode coopératif en duo. Il s'agit donc toujours de guider ce bien nommé OVNI "Jobski", désormais contrôlable avec une vraie manette dans l'optique d'effectuer divers petits boulots, tels que le transport de vaches, l'assemblage d'oeuvres d'art ou la confection de salades équilibrées, et ce à l'aide d'une pince rétractile. Cette dernière se manoeuvre de façon très précise à terme, tant pour saisir les éléments que pour gérer le subtil mouvement de balancier, une marge de progression similaire à celle observée auprès des fins conducteurs de pelleteuses et autres engins de chantier. Malgré le moteur physique un tantinet flottant, en particulier vis-à-vis des collisions, ces missions procurent un plaisir d'un autre temps, pour ne pas dire d'un autre monde : celui du travail bien fait. Surtout si l'on accomplit tous les objectifs plus ou moins farfelus, synonymes de devinettes qui nécessitent de scruter ces environnements truffés de clins d'oeil en provenance de la galaxie de Kirby et de son guère lointain confrère Qbby. Les montagnes de pièces obtenues servent à s'offrir des costumes additionnels dont certains procurent des capacités spécifiques, comme un surcroît de vitesse, de stabilité ou de puissance. Des atouts fort pratiques mais pas obligatoires pour compléter l'ensemble des défis, notamment le coûteux voyage final assorti d'énigmes où la contribution d'un partenaire (uniquement en local) s'avère précieuse, d'autant que cette aide ne modifie aucunement les conditions de réussite. De quoi regretter que l'expérience Part Time UFO se termine, même avec la Tour de l'infini en guise de challenge durable, et regarder ensuite les cieux pleins d'étoiles dans les yeux.

par Yann Bernard