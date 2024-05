Marvel souhaite rehausser le niveau de son MCU et n'hésite pas pour cela à faire appel à des acteurs de renom, histoire d'améliorer la qualité générale. Et c'est plutôt une bonne chose.

L'univers cinématographique Marvel s'apprête à accueillir un nouvel acteur de renom : Giancarlo Esposito, célèbre pour ses rôles dans Breaking Bad et The Mandalorian. Contrairement aux attentes de nombreux fans qui l'avaient imaginé dans le rôle du Professeur X, Esposito a révélé lors d'un panel à la CCXP qu'il incarnera un tout autre personnage. Bien que les détails précis sur ce nouveau rôle restent encore voilés de mystère, l'acteur promet une apparition plus imminente et impressionnante que ce que les spectateurs pourraient envisager. C'est ce que peut nous réveler le média Collider.

Marvel invite un grand nom

Durant des années, le nom d'Esposito a été associé à divers fantasmes de casting, particulièrement pour le rôle du leader des X-Men, suite aux rumeurs sur l'introduction des mutants dans le MCU. Cependant, sa confirmation d'incarner un personnage original soulève des questions excitantes sur son potentiel impact dans l'univers Marvel. Avec des projets tels que Deadpool & Wolverine à l'horizon, il n'est pas impossible de spéculer sur sa première apparition dans cet univers très prochainement.

Esposito, reconnu pour son talent à incarner des personnages menaçants, pourrait ajouter une dimension intrigante à l'un des nombreux projets en développement chez Marvel Studios. Les productions telles que Thunderbolts, The Fantastic Four et Blade sont des candidats potentiels où il pourrait apparaître, bien que le calendrier exact et le choix du rôle restent non confirmés. Certains fans évoquent même la possibilité de voir Esposito en tant que vampire antagoniste dans Blade, face à Mahershala Ali.

Outre son entrée imminente dans le MCU, Giancarlo Esposito est un acteur dont la carrière est jalonnée de rôles mémorables. Ses interprétations de Gus Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul sont particulièrement acclamées, lui ayant valu deux nominations aux Emmy Awards. Sans parler de son rôle de Moff Gideon dans The Mandalorian.