Ce nouveau leak concernant la PS5 Pro nous provient des experts en la matière Digital Foundry. Ceux-ci ont trait au GPU. On peut ainsi observer une nette amélioration sur ce terrain par rapport à la console originale sortie il y a quatre ans. On décortique la bête surveillée de très près.

PS5 Pro : après le CPU, c'est au tour du GPU de leaker

De nombreux détails autour de la PS5 Pro avaient déjà leaké. La bête devrait notamment afficher 33,5 téraflops de puissance, contre 10,28 sur le modèle original. Elle embarquerait un CPU AMD 8 cœurs Zen 4 au lieu de 2, légèrement plus puissant avec au maximum 3,85 GHz par cœur au compteur, contre 3,5 GHz sur la console de base. Le GPU de la PS5 Pro a encore réussi à garder le secret plus longtemps, mais cela est désormais révolu. Celui-ci aura 60 unités de calcul, une vitesse de 2,18 GHz, pour un boost pouvant la pousser jusqu'à 2,35 GHz. Le cache L1 passe du simple au double : de 128 Ko pour la version originale à 256 Ko. On retrouve d'ailleurs le même constat pour le cache L0 : de 16 à 32 Ko. Il profitera enfin de fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate absentes du modèle de base, comme le MSAA.

Cela permettra à la future console de briller davantage avec le ray tracing activé, sans trop rogner sur les performances. Rappelons que cette fonctionnalité phare se trouve être l'un des principaux chevaux de bataille de Sony. Pour que les jeux mérite d'être considérés comme « prêts pour la PS5 Pro », ils doivent y afficher du ray tracing ou l'améliorer par rapport à la console de base, proposer une plus haute résolution native, et un framerate à 60 FPS. Le constructeur japonais a mis la pression aux développeurs en ce sens, mais est prêt à oublier les 60 FPS constants si les autres critères sont respectés.

Quelques sacrifices à déplorer, pour la bonne cause ?

Vous aurez peut-être toutefois remarqué qu'il existe une potentielle contradiction sur la fiche technique de la PS5 Pro. Son GPU affiche une vitesse de base sur le papier légèrement inférieure à celui de la PS5 de base. Pour rappel, le GPU de celle-ci présentait 36 unités de calcul, avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 2,23 GHz. D'après Digital Foundry, c'est le sacrifice qu'a consenti Sony à faire pour rendre possible la rétrocompatibilité sur la nouvelle version de sa console phare.

De manière générale, nous devrions avec la fiche technique complète de la PS5 Pro telle que leakée observer une amélioration des performances de l'ordre de 45% par rapport à la PS5 originale. Ceci ne prend cependant en compte que l'analyse de ses spécifications. Une fois la bête en route, cette différence pourra être davantage marquée par l'utilisation du PSSR, une solution d'upscaling s'inspirant du DLSS de NVIDIA et exclusive à la future console. Quoi qu'il en soit, une présentation officielle de la part de Sony ne saurait en principe tarder. La PS5 Pro étant attendue dans le courant des fêtes de fin d'année, le géant japonais pourrait bien nous l'introduire en bonne et due forme par exemple à l'occasion du Summer Game Fest, dans un petit mois. L'avenir nous le dira.