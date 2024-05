Prime Video a mis à jour son catalogue de films, séries, documentaires et émissions de télé-réalité avec les premiers ajouts de mai 2024. Et Amazon n'a pas fait dans le détail en balançant encore une belle liste de longs-métrages d'emblée. La plateforme n'a pas le temps d'attendre et a déjà mis en ligne Pokémon Détective Pikachu, Pulp Fiction, Ready Player One, Batman Begins ou encore Rampage : Hors de contrôle qui s'inspire du jeu arcade sorti en 1986. À quelques heures de deux jours fériés, y a-t-il d'autres nouveautés intéressantes ?

Les nouveaux films Prime Video du 6 au 12 mai 2024

Amazon a passé la seconde dès le départ et il n'est donc pas surprenant que cette semaine soit un peu plus calme. Deux films ont toutefois été ajoutés sur Prime Video depuis ce lundi 6 mai 2024. La comédie française Les Mythos avec l'excellent Alban Ivanov est ainsi disponible. Ça raconte l'histoire de trois jeunes de banlieue qui vont se retrouver à jouer les bodyguards pour Marie Van Verten. L'héritière de la plus gros fortune de Belgique... pourchassée par des tueurs expérimentés. Les trois amis qui ont décroché ce travail sur la base d'un mytho vont donc devoir continuer à improviser pour espérer s'en sortir sains et saufs.

Le deuxième film Prime Video du 6 au 12 mai 2024, c'est Moonrise Kingdom de Wes Anderson (La Famille Tenenbaum) avec son casting de première classe. On suit deux pré-adolescents, Suzy et Sam, qui tombent amoureux dans une communauté à l'abri des soucis et décident de se faire la malle pour vivre ensemble. S'ensuit une course contre la montre pour les retrouver avant qu'ils n'arrivent un malheur. Une comédie dramatique atypique avec Bill Murray, Bruce Willis, Edward Norton, Harvey Kietel, Tilda Swinton ou encore Frances McDormand, notée 93% (presse) et 86% (spectateurs) sur Rotten Tomatoes.

6/05 Les Mythos Moonrise Kingdom



Les nouvelles séries Prime Video du 6 au 12 mai 2024

Il n'y aura qu'une série inédite Prime Video pour cette semaine 19, mais c'est du jamais vu. Maxton Hall est en effet une nouvelle création « Amazon Original » uniquement accessible sur ce service de SVOD. Après l'histoire d'amour platonique entre deux pré-ado, direction le lycée de Maxton Hall, une école très sélect avec des étudiants triés sur le volet en fonction de leur statut social. Mais l'étudiante Ruby va changer les choses et peut-être l'avenir de James Beaufort, un richissime élève, en étant témoin d'un événement qui pourrait bousculer son destin écrit d'avance. À moins que les deux ne laissent de côté leurs rivalités pour entretenir une autre relation. La nouvelle teen série sera disponible le 9 mai prochain sur Prime Video. Vu le succès des films de ce genre sur la plateforme, Amazon tient peut-être là l'un de ses prochains cartons.

9/05 Maxton Hall



Les documentaires et émissions de la semaine 19

Jeremy Clarkson, ex-présentateur de l'émission phare Top Gear, revient pour la saison 3 de Clarkson à la ferme. Dans ces nouveaux épisodes, l'agriculteur s'engage dans l'élevage de porcs, de chèvres et la culture de champignons. C'est à voir dès maintenant sur Amazon Prime Video. Et le hasard faisant bien les choses, l'autre sortie de la semaine n'est autre que la saison 2024 de Top Gear France qui n'est évidemment pas pilotée par Jeremy Clarkson, mais par l'ancien duo de YouTube Vilebrequin. Le premier épisode, qui se passera sur le légendaire Nürburgring, invitera les humouristes et comédiens Ahmed Sylla ainsi que Julien Aruti de la Bande à Fifi.