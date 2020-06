C'était pressenti alors qu'aucune annonce officielle n'avait été faite lors de la sortie de la version PC, Assetto Corsa Competizione est bien arrivé sur consoles. Forcément, avec un moteur graphique qui fonctionne sur toutes les plateformes, la conversion allait voir le jour tôt ou tard. Mais les consoles ne sont pas des PC et cela va se vérifier en bout de ligne droite avec les versions PS4 et Xbox One.

Testé en long, en large et pas trop en travers pour ne pas faire baisser les chronos, la version PC du test d'Assetto Corsa Competizione est déjà disponible dans nos colonnes depuis l'année dernière. Le contenu étant similaire, nous vous renvoyons vers celui-ci pour les informations de fond. Il s'agit donc ici de parler du portage sur nos consoles de salon.

Les tableaux de bord sont superbes et leurs ambiances parfaites.

Pas de pitié pour les PC

Un portage qui montre de suite les limites des versions standard ou "Pro" de ces machines. L'aliasing est bien présent et le framerate loin de ce que peut proposer un PC gamer contemporain (ou de l'année dernière si vous voulez une référence moins sévère). Si on apprécie l'absence de "popping" (apparition soudaine d'éléments graphiques), ça bave bien et le rétro manque aussi de précision. Cela s'avère un peu gênant pour bien sentir la voiture dont le comportement est toujours aussi excellent au demeurant.

Le plaisir reste donc malgré tout de la partie grâce à un traitement sonore qui se place tout simplement comme une référence toutes simulations confondues. Toutes les voitures bénéficient de bruitages particuliers. Les moteurs rugissent comme jamais et les bruits de freins, transmission, pneus et éléments de piste qui viennent frapper le bas de caisse vous projettent littéralement au volant. La gestion du véhicule pendant la course et en amont est toujours aussi pointue et intéressante. Les puristes vont adorer, les débutants pourront y aller en douceur avec de nombreuses aides. À noter à ce sujet qu'il faudra passer une bonne vingtaine de minutes pour régler vos paramètres de pad afin de conduire correctement, celle de base se révélant tout simplement injouable.

Les arrêts aux stands bénéficient d'une interface de gestion complète.

Toujours des bugs

Les bugs qui avaient été pointés à la sortie de la version PC ont été réglés pour certains. Il y a à nouveau une équipe qui sort des stands pour effectuer les changements de pneumatiques, mais on a toujours droit à des comportement étranges de la part du jeu. Un jour, ce sont les changements de vitesse qui repassent en automatique alors qu'on a rien demandé dans les menus, une autre fois, c'est le chronomètre qui affiche des temps totalement farfelus. Au moment où ces lignes sont écrites, il est en version 1.3.7 sur consoles, alors que le PC fait tourner la 1.4.4. Il y a encore du boulot !

Moins beau, avec une carrière assez plate et toujours des bugs qui feraient penser qu'il vient tout juste de sortir, Assetto Corsa Competitzione semble faire assez pâle figure. Cependant, ce n'est pas le comparatif PC qui compte, mais ses qualités intrinsèques qui font que les amateurs de jeux de voitures sur consoles pourraient lui accorder leur confiance. Il est en effet tout à fait apte à vous occuper des heures durant dans des courses passionnantes avec une voiture qui évolue réellement au fil des tours dans un paquet de concurrents qui se comportent de façon très réaliste.