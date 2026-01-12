Le mois de janvier est bien lancé, et HBO Max continue d'ajouter des nouveautés à son catalogue même si l'ombre de Netflix plane sur sa maison mère. La plateforme SVOD est pour le moment totalement libre de ses mouvements et prépare l'arrivée de plusieurs séries et saisons événements. Alors que la nouvelle série Game of Thrones arrive la semaine prochaine, HBO Max fait revenir une autre série qui cartonne dans les prochains jours, et mise sur des valeurs sûres côté films.

Tous les films HBO Max de la semaine du 12 au 18 janvier 2026

Les longs-métrages ne sont pas légion cette semaine sur HBO Max, mais ce sont de gros morceaux. On a tout d'abord Gone Girl, thriller qui a fait couler beaucoup d'encre et qui divise encore. Certains diront qu'il s'agit d'un excellent film du genre, tandis que d'autres le trouvent un peu léger. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'actrice Rosamund Pike crève l'écran, accompagnée d'un Ben Affleck plutôt solide également. L'autre film majeur de la semaine sur HBO Max est quant à lui tiré d'une licence de jeux vidéo archi-culte désormais : Assassin's Creed. Son adaptation au cinéma ne s'est toutefois pas déroulée exactement comme prévu. Malgré un casting prestigieux avec notamment Michael Fassbender, ou encore Marion Cotillard, le film peine à convaincre et la licence arrête tout aussi sec sa carrière sur grand écran. N'en reste pas moins un divertissement amusant pour les fans de la franchise et c'est dispo cette semaine sur HBO Max.

16 JANVIER : Gone Girl — thriller policier de David Fincher sur la disparition d'une épouse.

17 JANVIER : Assassin's Creed — Michael Fassbender rejoint le crédo pour une plongée dans l'Espagne du XV e siècle.



Toutes les séries de la semaine du 12 au 18 janvier 2026

En attendant A Knight of the Seven Kingdoms, la nouvelle série événement à venir la semaine prochaine sur HBO Max, la plateforme fait revenir l'un de ses plus gros succès. La saison 4 d'Industry débarque dès le 12 janvier 2026 avec la ferme intention de cartonner comme les trois précédentes. On suivra une fois de plus les coulisses du monde de la finance et de ses acteurs sans scrupules et prêts à tout pour réussir, s'enrichir et prendre le pouvoir. Depuis la saison 3, Kit Harington, l'increvable Jon Snow de Game of Thrones, a rejoint le casting de la série HBO Max, aux côtés des figures récurrentes comme Marisa Abela ou encore Myha'la Herrold.

12 JANVIER : Industry | saison 4 — retour de la série dramatique qui nous entraîne dans les coulisses de la finance. Primal | saison 3 — série d'animation où hommes et dinosaures coexistent.

15 JANVIER : Two Summers — thriller sur un groupe d'amis victimes de chantage après la mort d'un des leurs.



Source : HBO Max