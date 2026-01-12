LEGO et les licences Nintendo, c’est une belle histoire d’amour. Après Mario ou encore Zelda, la marque suédoise s’attaque à un monument de la pop culture pour la première fois.

2026 sera une nouvelle fois une année charnière pour LEGO. Votre banquier s’arrache déjà les cheveux à la vue de tous les sets qui s’annoncent pour les prochains mois. Cependant, il y a bien une collection qui était attendue de pied ferme, et elle s’est officiellement dévoilée. Comme on pouvait s’y attendre, avec une licence d’un tel calibre, le prix du plus gros set figurera parmi les plus chers, mais aussi les plus gros, de la marque suédoise.

Trois sets LEGO Pokemon dévoilés

C’était l’une des annonces les plus attendues de l’année. Courant 2025, LEGO et Pokémon ont électrisé toute la toile avec un simple teasing : Nintendo et la marque suédoise allaient de nouveau collaborer, cette fois autour de sa licence la plus lucrative. Et les deux partenaires n’ont pas fait les choses à moitié. Trois sets LEGO Pokemon ont ainsi été dévoilés, et ils ont déjà cassé le site officiel de la marque, en amont des 30 ans de Pikachu et sa clique. Pikachu, Évoli, Florizarre, Dracaufeu et Tortank seront donc les premiers Pokémon mis en avant à l’occasion de cette collaboration, à paraître le 27 février 2026.

#72151 Evoli







Et comment ne pas faire une collaboration entre LEGO et Pokemon sans l’un des grands chouchous : Evoli. Ce set de 587 pièces donne vie à l’une des créatures les plus adorables, qui pourra être exposée en train de se reposer, ou prête à plonger au combat.

Numéro : 72151

: 72151 Date de sortie : 27 février 2026

: 27 février 2026 Nombre de pièces : 587

: 587 Prix : 59,99€

#72152 LEGO Pikachu et Poké Ball







Ce set LEGO vous permettra de recréer l’une des scènes les plus emblématiques : Pikachu qui sort de sa Pokéball. Cet ensemble de 2 050 pièces comprend quelques détails qui n’échapperont pas aux fans de la licence, notamment un « 25 » sur sa base, indiquant le son numéro de Pokédex. Ce set Pikachu pourra être exposé dans trois poses : une de combat, une sortant de sa sa Poké Ball ouverte et une où il est assis à côté de la Poké Ball fermée.

Numéro : #72152

: #72152 Date de sortie : 27 février 2026

: 27 février 2026 Nombre de pièces : 2050

: 2050 Prix : 199,99€

#72153 Florizarre, Dracaufeu et Tortank







C’est l’un des sets les plus monstrueux annoncés par LEGO récemment. 6838 pièces pour 649,99€, la marque suédoise vise ouvertement les collectionneurs à la recherche d’un set d’exposition qui en impose. Chacune des trois figurines à construire représente fidèlement les évolutions des trois premiers starters. Toutes sont articulées et peuvent être exposées individuellement. LEGO promet d’ailleurs quelques secrets à découvrir en construisant ce très gros morceau.

Numéro : #72153

: #72153 Date de sortie : 27 février 2026

: 27 février 2026 Nombre de pièces : 6838

: 6838 Prix : 649,99€

Source : LEGOofficiel