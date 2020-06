Aftermath est le second season pass à voir le jour pour le très bon Mortal Kombat 11. Et cette fois-ci, on nous refile moins de nouveaux personnages, mais on a droit a un nouveau mode histoire cinématique ! Pop corn et second degré de rigueur.

Trois personnages, trois packs de costumes (un seul est disponible au moment de l'écriture de ces quelques lignes), et un nouveau scénario. Voilà ce à quoi vous aurez droit en vous acquittant des 40€ demandés pour ce seul pack Aftermath (50€ avec le premier season pass, 60€ pour la totale avec le jeu). Mais alors, est ce que ça vaut vraiment le coup ? Quelques éléments de réponse dans notre Test pour vous faire un premier avis.

Doit-on réaliser tous ses fantasmes ?

Super MK11 Turbo Diesel

Après avoir bien galéré dans les menus du store de la PS4 pour mettre à jour notre copie du jeu - ce qui ne se fait automatiquement pour les DLC - on a pu aller admirer le nouvel écran de sélection de combattant enrichi. Et en plus des 6 joyeux lurons du premier season pass, cette fois-ci, c'est Sheeva qui débarque avec ses 4 bras, et fait son retour dans l'univers Mortal Kombat. Le second petit nouveau, c'est lui aussi une vieille connaissance : Fujin, le dieu du vent, pendant élémentaire de notre cher Raiden. Son style est tout aussi efficace mais très différent ! Et le petit dernier, après Terminator, Spawn et le Joker - ainsi qu' un skin Harley pour Cassie Cage - c'est lui aussi une vraie célébrité, icône de la pop culture du gore : Robocop ! Le vrai, celui du film original de Paul Verhoven. Armé de multiples armes à feu, et recourant parfois à l'aide d'ED-209 lors de certaines cinématiques ingame tels que les coups X-Ray, il fait mal de loin et contrôle les distances, tout en restant plutôt agile pour son poids. Seules les animation d'esquive dans un coin de l'écran, probablement communes à tous les personnages, le font se mouvoir de manière un peu surnaturelle.

Mais que t-on t-il fait ?

RoboKop

Niveau customisation pour notre policier-robot favori, on est servi. Au programme, de multiples casques et visières au look délirant et parfois un peu ridicules ainsi que des couleurs plutôt pimpantes pour une boite de conserve. Tout est à débloquer, et cela prendra du temps, mais une chose est claire : on va pouvoir troller encore plus sévère que Michael Keaton dans le reboot de Robocop apparu dans les salles obscures en 2014. Et cerise sur le gâteau, ce combat que vous avez déjà joué des centaines de fois avec vos figurines au milieu des années 90 ? Robocop-Terminator. 30 ans plus tard, avec Mortal Kombat 11, c'est possible. Les dialogues de combats sont généralement plutôt croustillants, et Robocop est définitivement un bon ajout dans le roster de MK11, désormais riche de pas mal de vieilles têtes. Mais du coup, a quand un Mortal Kombat All Star Guests Tournament ? Avec JCVD en invité d'honneur ? Ed Boon, if you read us...

Les ennuis arrivent. Ou sont déjà arrivés.

Temporal Kombat

En plus de ces trois héros, nous avons donc en prime un nouveau mode histoire cinématique. Suite directe de MK11, l'histoire prend place quelques instant après la victoire - spoiler - contre Kronika . Mais ce combat a laissé de nombreuses failles dans le continuum espace temps, et sa couronne, indispensable pour démarrer une nouvelle temporalité, est détruite. Mais Shang Tsung, prisonnier de la maîtresse du temps après avoir refusé de coopérer, débarque avec un plan : retourner dans le passé pour y récupérer une autre version de la couronne. C'est intelligent, et nos héros sont forcés de coopérer comme dans MK vs DC, et vont donc joyeusement aller mettre encore plus de bazar dans le passage du temps. Ce scénario mettra en scène moins de personnages, mais aura plus de combattants additionnels au centre de l'histoire. Clairement, on retrouve NetherRealms avec un sujet qu'ils ont créé et qu'ils maîtrisent, avec une mise en scène soignée malgré un évident côté nanardesque : Au final on est même plus sur de la bonne série Z ! Comptez deux heures pour en voir le bout. C'est plus court que le scénario d'origine de MK11, mais on ne boude pas notre plaisir ! A noter que même si vous n'achetez aucun DLC, votre copie de MK11 sera tout de même mise à jour avec quelques stages bonus, mais aussi l'ajout des Friendships, qui remplacent le gore de la fatalité par un petit geste sympa - ou pas - pour son adversaire.