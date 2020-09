eSport : Djibril Cissé nouvel ambassadeur de MCES...mais pas que

Décidément, la tendance des sportifs à intégrer le monde toujours mouvant de l'esport n'en finit pas. Dernier nom en date à rejoindre le giron de la discipline : le footballeur et ancien joueur de l'équipe de France, Djibril Cissé. Et sa fonction est pour la moins... surprenante.

Coaching staff. Directeur sportif. Manager. Investisseur aussi. Que l'on parle de Mathieu Péché, champion olympique de canöé-kayak (C2) à Rio, au Brésil, désormais chez Vitality, de Julien Benneteau, chez GameWard, de Thierry Ascione, lui aussi chez Vitality, de Yannick Agnel, chez MCES ou encore plus récemment de Tony Parker, avec LDLC OL, l'implication des sportifs de haut-niveau ne manque pas en eSport et ne fait que grandir. Et entre ceux qui veulent partager leur connaissance du sport de haut-niveau (tous les noms cités entre autres, on aurait aussi pu rajouter l'ancien coach de Toulouse Pascal Dupraz avec BDS eSport) et ceux qui investissent, par leur temps, leur argent et leur nom (Antoine Griezmann avec la structure lancée avec son frère Théo, Grizi eSport), la ligne de fonction est claire.

🔥STREAM ON FIRE 🔥 A.K.A Tcheba en direct avec nous pour son premier set sous nos couleurs !







Alors que MCES a déjà un représentant dans le monde du sport avec Yannick Agnel donc, la structure phocéenne a annoncé ces dernières heures l'arrivée de Djibril Cissé. L'ancien attaquant d'Auxerre, de Marseille ou encore de Liverpool, ex-international français et un des meilleurs buteurs tricolores encore en activité est devenu ambassadeur... mais aussi DJ officiel de la structure. D'ailleurs, ce dernier a livré son premier set, dimanche, en direct sur Twitch. Il a également joué les commentateurs (casters), en intervenant pendant l'Occitanie eSports, qui s'est déroulé ce week-end. On connaissait le goût pour la musique de Djibril Cissé et la reconversion de ce dernier comme DJ, même si ce dernier cherchait encore un challenge sportif au mois d'août, lui qui rêve de franchir la barre des 100 buts en Ligue 1 notamment.

Bienvenue à nouvel ambassadeur MCES ! 🎧



C'est un honneur de t'avoir parmi nous 🤩



🤜 Pour en savoir plus

RDV demain 13h30 sur

Toujours est-il que pour le moment, c'est derrière les platines que "Tcheba" fait parler de lui. Dans un rôle assez flou côté ambassadeur chez MCES. Idem pour la partie DJ. A moins qu'il ne mette en musique les rushes des meilleurs éléments... Toujours est-il que peu de temps avant cette annonce, Djibril Cissé demandait ouvertement à la communauté Twitter quels étaient les meilleures équipes esportives en France...