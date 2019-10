eSport : Julien Benneteau, vainqueur de la Coupe Davis, s'engage dans une équipe

Yannick Agnel (MCES) ou encore Mathieu Péché (Vitality) ne sont plus seuls. Un nouveau sportif de renom a rejoint les rangs des athlètes venus ou venant du sport traditionnel pour apporter leur expertise, leur expérience et leur savoir-faire au monde de l'eSport. Vainqueur de la Coupe Davis de Tennis en 2017, Julien Benneteau s'est en effet engagé avec la structure française GameWard.

Et un de plus. Et pas le moins prestigieux. GameWard, structure française engagée sur trois jeux - Rainbow Six Siege et participant à la 6 French League, League of Legends et Fortnite - a réalisé un joli coup, aussi bien... sportif que médiatique en liant son actualité à celle du tennisman Julien Benneteau.

Actuel capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, vainqueur de Roland-Garros en double en 2014 et de la Coupe Davis en 2017, l'intéressé rejoint le contingent des sportifs engagés dans le monde de l'esport pour y apporter plus que leur nom : leur expertise.

Quel que soit ton rêve, prends-en soin...



Et peu importe où il t'amène, ne t'arrête jamais.@JulienBenneteau relève un nouveau défi et devient notre nouveau Directeur Sportif ! 💥



Toutes les infos 👇https://t.co/Sn3l12BXAE pic.twitter.com/ZmqJlpyCyG - GameWard Team (@GameWardTeam) October 8, 2019

C'est un challenge motivant et inspirant. Découvrir l'esport, essayer de leur apporter mon expérience, apprendre également auprès des acteurs de ce secteur, sont autant de raisons qui m'ont convaincu de m'investir dans ce beau projet, car je suis persuadé que le sport et l'esport ont beaucoup de choses en commun.

Très heureux de rejoindre @GameWardTeam en tant que directeur sportif ... le plus dur mais le plus excitant commence . À très vite 💪💪🎮🎮 - Julien Benneteau (@julienbenneteau) October 8, 2019

Tout comme Yannick Agnel avant lui, désormais chez MCES ou encore Mathieu Péché, champion olympique de canoé (K2), installé comme manager de l'équipe CS:Go de Team Vitality, Julien Benneteau va apporter son savoir-faire, son réseau et sa caution sport pour permettre aux joueurs de GameWard de dépasser leurs limites.

Comme le prestigieux nageur, c'est dans un rôle de directeur sportif que va officier celui qui conserve ses fonctions de capitaine de l'équipe de France de Fed Cup.