eSport : Un coach de foot débarque chez BDS esport (et pas n'importe lequel)

Visage connu du football français, de par son verbe et ses déclarations (on peut parler franchement parfois d'envolées lyriques), Pascal Dupraz, actuel coach du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2, a rejoint la structure suisse BDS eSport... dans le rôle d'ambassadeur.

"C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant". Ces mots sont gravés dans l'histoire du football français et du Toulouse FC, relégué cette saison en Ligue 2, mais maintenu à flot le 24 mai 2016 à l'issue d'un match dantesque face au SCO Angers, renversé par les Violets 3-2 après avoir été menés 1-0 à la mi-temps. Et ces mots, ce sont ceux de Pascal Dupraz. Aujourd'hui coach du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2, l'ancien guide d'Evian-Thonon-Gaillard avait réussi l'impossible avec le club toulousain : le maintenir en Ligue 1 avec dix points de retard sur le premier non-relégable à dix journées de la fin de championnat. Le voici

Afin de participer à la professionnalisation de l'esport, nous sommes fiers de vous annoncer que @CoachDupraz est désormais l'Ambassadeur Officiel de BDS !#DuprazBDS pic.twitter.com/n1CFLKliQt - Team BDS (@BDS_esport) July 15, 2020

Gueulard (mais pas que), franc dans ses prises de paroles, meneur d'hommes, consultant télé (il a notamment officié du côté de Canal et du Canal Football Club), Pascal Dupraz a désormais une nouvelle corde à son arc puisque depuis quelques heures, le voilà ambassadeur de la structure suisse BDS eSport, présente au plus haut niveau sur de nombreux jeux (FIFA, Fortnite) et qui avait notamment fait parler d'elle sur Rainbow Six Siege cette année avec sa participation au Six Invitational.

Son rôle ? Comme l'indique le tweet d'annonce, aider à la professionnalisation de l'esport au sein de la structure suisse. Un rôle qui tend à se démocratiser de plus en plus entre les deux univers de moins en moins éloignés (c'est le but) que sont le sport traditionnel et le sport électronique, et qui rejoint le mouvement initié par Yannick Agnel chez MCES (directeur sportif), Thierry Ascione et Mathieu Péché chez Vitality ou encore Julien Benneteau chez GameWard. Nul doute que l'intéressé devrait faire profiter ses nouveaux protégés de ces célèbres causeries.