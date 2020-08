Beyond Good and Evil : Netflix annonce un film entre animation et prises de vues réelles

Quelle que soit l'époque, il faut parfois savoir céder aux sirènes de son époque pour continuer d'exister, même en l'absence de toute actualité. Si nos ancêtres n'hésitaient pas à recourir à la peinture ou à la sculpture, notre modernité possède elle aussi d'incontournables formes pour occuper le terrain. Après la mode des Funko Pops fabriqués avec des résidus de pétrole, voici assurément venir celle de l'adaptation Netflix. Tou Doum.

En plein milieu de ce que les journalistes en manquant d'inspiration appellent le "chassé-croisé des vacances", il y aura bientôt un embouteillage certain sur l'autoroute de la déclinaison vidéoludique. Après la rumeur concernant Splinter Cell, le spin-off consacré à The Witcher, l'improbable série Dragon's Dogma, le dessin animé Cuphead ou la série Edgerunners autour de Cyberpunk 2077, voici venue le tour de... Beyond Good & Evil.

Celle-là, vous ne l'aviez pas vue venir, et pour cause : sorti en 2003 avec le petit succès (et proprement injuste) d'estime qu'on lui connait, le jeu d'Ubisoft n'en finissait plus d'annoncer son retour, avant d'officialiser une suite en forme de préquelle lors de l'E3 2017. Et alors que les compères Jade et Pey'j faisait mine de bouder la lumière des projecteurs, The Hollywood Reporter annonçait ce weekend que la licence d'Ubisoft Montpellier profitera d'un long-métrage destiné à la plate-forme Netflix, pour raccrocher les wagons.

Réalisé par Rob Letterman (à qui l'on doit entre autre le davilesque Los Gringos, ou encore les adaptations cinématographiques des séries Chair de Poule et Détective Pikachu), le film reste encore un brin mystérieux sur sa chronologie, The Hollywood Reporter se contentant de rappeler l'intrigue du premier opus, qui devrait faire l'objet d'une réécriture pour l'occasion.

Toujours est-il que le compte Twitter de Netflix mentionne effectivement les deux héros copains comme cochons, et qu'au vu des premiers éléments entourant l'intrigue de Beyond Good & Evil 2, ce film "entre animation et prises de vues réelles" pourrait donc résumer l'intrigue du premier épisode, afin que tout le monde puisse profiter comme il se doit de la suite tant attendue.

Qu'espérez-vous de cette adaptation de la licence ? Faut-il vraiment séparer le binôme ? Faites-nous part de vos avis porcins dans les commentaires ci-dessous.