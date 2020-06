Cyberpunk 2077 : La série animée Edgerunners s'annonce pour 2022, par le studio de Kill la Kill

Le rendez-vous fixé par CD Projekt RED était évidemment l'occasion de découvrir de nouvelles spécificités de gameplay du très attendu Cyberpunk 2077, que nous avons pu arpenter pendant quatre heures, et toc), mais pas que. Parce que telle est l'époque, l'aventure cybernétique se déclinera également en série animée.

Il faudra pour le moment se contenter d'un unique visuel, mais on peut d'ores et déjà compter sur la série Cyberpunk : Edgerunners, annoncée pour 2022 sur Netflix. Réalisée par le studio Trigger, qui a récemment signé le long-métrage Promare, mais aussi l'introduction de Shantae and the Seven Sirens, cette série ne reprendra pas la trame scénaristique du RPG le plus attendu de l'année, mais proposera une nouvelle intrigue, toujours dans la ville de Night City :

Cyberpunk : Edgerunners raconte une histoire autonome de 10 épisodes sur un enfant des rues qui tente de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un edgerunner, un hors-la-loi mercenaire plus connu sous le nom de cyberpunk.

Les fans du jeu de rôle de Mike Pondsmith n'auront pas manqué de saisir la référence à la bible de Cyberpunk 2020, sous-titrée Edgerunners Inc., mais la première bande-annonce en forme de lettre d'intention nous promet de la nouveauté, toujours de la nouveauté, rien que de la nouveauté.

Réalisée par Hiroyuki Imaishi, qui a notamment travaillé sur Kill la Kill ou le mythique Neon Genesis Evangelion, il faudra prendre son mal en patience pour découvrir de quoi il retourne, puisque Cyberpunk : Edgerunners est annoncé pour 2022 sur Netflix.

Cyberpunk 2077 est quant à lui toujours prévu pour le 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.