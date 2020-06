Cuphead : Le dessin animé Netflix se dévoile pour la première fois en vidéo

Alors que les fans de run and gun exigeants se languissent toujours de pouvoir enfin mettre les mains sur le DLC The Delicious Last Course, qui conditionne pour rappel la production des versions physiques du jeu, les amateurs de cartoons à l'ancienne pourront toujours trouver de quoi patienter en découvrant les premières images de l'adaptation de Cuphead en dessin animé.

Annoncées il y a près d'un an, les aventures de l'éponyme Cuphead et de son compère Mugman, produites par CJ Kettler pour Netflix, se dévoilent pour la première fois. L'aperçu du Cuphead Show, mettra évidemment en scène les deux amis au sein d'un cartoon résolument rétro, qui s'attache malgré une conception moderne à reprendre les codes du dessin animé de papa (ou papi, c'est selon), à commencer par des décors que l'on jurerait peints à la main sur celluloïd, dans la plus pure tradition des studios Fleischer. Fichtre.

Les acteurs Tru Valentino et Frank Todaro, qui incarnent respectivement Cuphead et Mugman, nous offrent en sus un aperçu des voix haut perchées des deux héros, qui devront une fois de plus se dépêtrer d'un vilain pacte effectué avec le diable. Pourtant, il parait qu'avec lui on peut s'arranger...

La bonne nouvelle, c'est qu'à en croire cette courte séquence, The Cuphead Show devrait arriver "bientôt" sur Netflix. Et ça, c'est clairement glop.