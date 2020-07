The Witcher : Netflix annonce un spin-off de la série

Toujours en attente de sa seconde saison, la série The Witcher , gros carton d'audience qui a donné un bon boost aux ventes de jeux de CD Projet RED, donne des idées à Netflix. Après l'anime, une nouvelle série se prépare.

Oubliez Geralt de Riv, Yennefer, Ciri et même ce bon vieux Lambert. Oui, oubliez-les, car le nouveau projet sur le feu de Netflix inspiré de l'oeuvre d'Andrzej Sapkowski va aller dans le passé. Un passé très lointain, même, avec carrément une Origin Story de la race de Sorceleurs. Fou, n'est-ce pas ? Mais vrai :

Et au cas où vous auriez soif d'autres infos :

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.