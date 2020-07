FIFA 21 : le Real Madrid et FIFA, ça ne bouge pas (au grand dam de PES)

Alors que la rumeur semblait évoquer une possible perte de licence avec le club espagnol, EA Sports a frappé un grand coup ces dernières heures auprès de la concurrence, en annonçant un nouveau partenariat exclusif pour FIFA avec le tout nouveau champion d'Espagne.

On ne sait pas encore si eFootball PES 2021 Season Update attirera de nouvelles licences exclusives et de nouveaux partenariats coups de poing, comme son prédécesseur l'avait fait avec Manchester United, le Bayern Munich et surtout la Juventus de Turin, privant celle-ci de nom officiel, de logo et de fanion dans FIFA 20. Ce qui est désormais certain et cela ne plaira pas aux amoureux de la simulation de football de Konami, qui avait relayé ce début de rumeur pendant le confinement, c'est que le Real Madrid ne sera pas la prochaine cible de PES et ce pendant les 5 années à venir.

5⃣ more years!@EASPORTSFIFA will be the Official Video Gaming Partner of @realmadrid until 2025🤝✍️🎮⚽️ pic.twitter.com/tfrbBoqFPi - EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 16, 2020

Un peu comme avec la NFL et Madden - la simulation de football américain -, un temps menacés par 2K Sports et son accord avec la ligue nord-américaine pour pouvoir développer à son tour des jeux mettant en avant le foot US, EA Sports n'a pas trainé pour étouffer certains bruits de couloir, qui évoquaient une possible perte de la licence madrilène. On ne saura jamais si cette possibilité était vraie, toujours est-il que le géant américain et le tout nouveau champion d'Espagne - quelques heures avant son nouveau sacre en Liga, ont lié leur avenir pour une longue durée.

Ceci est un message fort de la part de FIFA, qui avait quand même pris un petit coup derrière la tête en perdant l'exploitation de la Juventus de Turin dans sa présente édition. En clair ? Pas touche à mon Real. Et encore en clair ? Il faudra, du côté de PES, s'habituer à jouer avec Madrid White ou, comme à une certaine époque, Chamartin. Ou alors, passer par un fameux patch pour ne pas avoir trop mal aux yeux. On précise au passage que seuls les noms de l'équipe, son fanion et son logo ne seront pas officiels. Le nom des joueurs le restera.